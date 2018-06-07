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Мартеновская печь станет декорацией перформанса на фестивале в Выксе
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Мартеновская печь станет декорацией перформанса на фестивале в Выксе 

РИА Новости 7 июня 2018
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн — РИА Новости. Мартеновский цех превратится в гигантские декорации для театрального перформанса «Страсти по Мартену», который будет показан в рамках фестиваля «Арт-Овраг» в городе Выксе Нижегородской области, сообщила РИА Новости организатор фестиваля, председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых.
Фестиваль «Арт-Овраг» будет проходить с 9 по 11 июня в Выксе уже в восьмой раз. Его главной темой станет «Полезное искусство».
"Театральный перформанс «Страсти по Мартену» посвящен закрытию одного из последних в России мартеновских цехов. У нас принято торжественно открывать новые производства, а мы хотим торжественно проводить не просто производство, а целый этап индустриальной эпохи. Нам показалось, что будет очень интересно объединить огромный мартеновский цех с его тяжелым производством и масштабными инженерными решениями с масштабным творческим проектом, в котором разные сферы искусства будут взаимодействовать между собой. Причем декорациями является сам цех с его мартеновской печью", — рассказала Седых.
По ее словам, предполагается, что зрители в ходе перформанса будут перемещаться по зданию цеха, а оборудование, которое там находится, будет задействовано в спектакле, механизмы «оживут» в новой для них роли.
"Движения танцоров будут в чем-то повторять как движения людей, которые когда-то работали в этом цехе, так и действия механизмов. Это необычное сочетание промышленного цеха со всеми его тяжелыми конструкциями и перформанс с его порхающими танцорами в одном пространстве будут выглядеть захватывающе", — заявила организатор фестиваля.
Премьера театрального перформанса «Страсти по Мартену» в постановке лауреата «Золотой маски» режиссера и хореографа Анны Абалихиной состоится 9 июня. Спектакль покажут всего три раза. Количество зрителей ограничено — в цех, превращенный в театр, смогут одновременно попасть не более 200 человек. Организаторы планируют снять спектакль на видео, чтобы показать его тем, кому не удастся побывать на перформансе лично.
Фестиваль «Арт-Овраг» проходит при информационной поддержке РИА Новости — флагманского информационного ресурса медиагруппы «Россия сегодня». Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают свыше трех миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.
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