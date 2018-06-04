Спектакль «Сказки про Слона Хортона»

Добрый и мудрый Слон Хортон мужественно противостоит насмешкам, защищая тех, кто не может защитить себя сам.

О чести, порядочности, верности данному слову авторы спектакля говорят легко и весело. Спектакль состоит из двух сказок знаменитого американского поэта Доктора Сьюза: «Слон Хортон слышит кого-то» и «Слон Хортон ждет птенца»

Рекомендуем детям от 4-х лет Продолжительность 1 час 20 минут Спектакль в 2-х действиях с антрактом. Билет берется на каждого, независимо от возраста и занимаемого места.