Спектакль «Винни-пух и все, все, все»

На этом спектакле дети смеются, а взрослые плачут. Потому что «Винни-Пух и все, все, все» — это воспоминание об ушедшем детстве, в которое возвращается на время выросший Кристофер Робин

Вместе с ним приходят в его бывшую детскую родные: папа и мама, дядя и бабушка. В их руках оживают давно заброшенные игрушки: мама перевоплощается в крошечного розового поросенка Пятачка, ранимый обидчивый дядюшка — в старого серого ослика Иа-Иа, бабушка — в мудрую, хоть и немного суматошную Сову, ну а папа — в самого верного, самого преданного друга: плюшевого медвежонка Винни-Пуха…

Но, хотя приключения философа и фантазера Винни-Пуха и его друзей вызывают искренне веселье маленьких зрителей и их пап и мам, в спектакле исподволь поднимаются очень серьезные и сложные вопросы.

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