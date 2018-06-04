Театральное путешествие «От сердца к сердцу» с АРАРАТ 

В конце мая легендарный армянский коньяк АРАРАТ представил в Москве уникальный перфоманс, посвященный театру. Эта тема, воплощенная сквозь призму различных направлений искусства, была выбрана не случайно ― бренд в течение многих лет активно сотрудничает с ведущими театрами и поддерживает знаковые культурные события. Театральный вечер АРАРАТ посетили друзья и партнеры бренда из мира искусства и бизнеса, в числе которых Светлана Бондарчук, Сергей Табунов, Юлия Барановская, Полина Аскери, Борис Белоцерковский, Анна Макарова, Мария Перлич, Анна Рагозина, Ольга Панченко, Наталья Семенова-Фесенко, Юлия и Алиса Рубан, Надежда Миссбах, Виктория Полякова, Ольга и Константин Андрикопулос, Игорь Ланцман и Екатерина Сахарова, Изета Гаджиева, Карина Ошроева, Юна Мегре, Владимир Глынин, Яна Лапутина и Отари Гогиберидзе, Наталья Лесниковская, Светлана Камынина, Максим Олейников, Артем Кривда, Кирилл Нагиев, Микаэл Арамян, Иван Афанасьев, Арцвик Арутюнян, Константин Гайдай, Марина Дэмченко, Георгий Костава, Анна Звижинская, Иван Шенталинский-Фекленко и другие.