Земфира на «Дикой мяте», Franz Ferdinand и кубок ЧМ: лучшие события недели 

В Москву приехал кубок чемпионата мира по футболу, в Бунырево пройдет трехдневный фестиваль «Дикая мята», а Franz Ferdinand презентует новый альбом. Редакция портала Москва 24 — о самых интересных событиях этой недели.

"Дикая мята" Один из главных фестивалей лета пройдет в деревне Бунырево, что в двух часах пути от Москвы. Хедлайнером «Дикой мяты» в этом году стала Земфира, все реже радующая поклонников живыми выступлениями. Компанию ей составят Mujuice, «Animal Джаz», BrainStorm, «Нейромонах Феофан», Mgzavrebi, Brothers Moving, Lucille Crew, Oligarkh, «Аффинаж», «Комсомольск», YUKO и другие. Всего в лайн-апе заявлено 74 проекта.

Музыкальной программой «Дикая мята» не ограничивается. Для гостей фестиваля будут работать кинотеатр, лекторий, ярмарка дизайнерской одежды и украшений.

Где: Деревня Бунырево Когда: 9-11 июня

Franz Ferdinand в Adrenaline Stadium Одна из главных групп инди-рока 2000-х возвращается в Москву с презентацией нового альбома Always Ascending. Franz Ferdinand отошли от гитарного звучания в сторону прифанкованной электроники, но остались все теми же денди и отличными мелодистами. На московском концерте прозвучит как новый материал, так и старые хиты, уже ставшие платиновой классикой.

Где: Adrenaline Stadium Когда: 9 июня, 20:00 Встреча с кубком ЧМ В столицу 3 июня прибыл трофей чемпионата мира по футболу: золотой кубок, изготовленный из 18-кратного золота размером 65 сантиметров и весом более шести килограммов. До 7 июня все желающие смогут увидеть его в Парке Горького. Снимки с трофеем для гостей делает профессиональный фотограф: их распечатывают на выходе или отправляют по электронной почте.

Кстати, рядом с шатром есть фотозона и автоматы с PlayStation. Плюс, там сделают площадку для футбольного фристайла.

Где: Парк Горького, Пушкинская набережная Когда: с 4 по 7 июня

Где: Электротеатр «Станиславский» Когда: 5-8 июня, 20:00 Феликс Кубин в Gazgolder Непримиримый борец с цифровыми технологиями в музыке снова выступит в Москве после четырехлетнего перерыва. Никаких лэптопов, только ламповый минимал-вейв на аналоговых синтезаторах. Саппорт обеспечат группа The Bleak Engineers и DJ Timur Omar.

Где: Клуб Gazgolder Когда: 8 июня, 20:00 The Kills в «Главклубе» Легенды постпанк-ривайвла, англо-американский дуэт The Kills нашли в своем насыщенном графике место для концертов в России. За 18 лет Элисон Моссхарт Джейми Хинс выпустили пять пластинок, ставших эталонными. В отличие от многих коллег по цеху, The Kills не склонны к экспериментам и не боятся показаться старомодными. Нас ждет проверенный рецепт: смесь грязного гаражного звучания и жесткий бит драм-машины.