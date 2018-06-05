Международный балетный приз Benois de la danse в 26-й раз вручат в Большом театре

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Лауреаты международного балетного приза Benois de la danse будут объявлены во вторник в Москве. Церемония вручения наград пройдет на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) и станет 26-й по счету, сообщили ТАСС в оргкомитете награды.

Эта премия была учреждена в 1991 году Международным союзом деятелей хореографии во главе с балетмейстером, народным артистом СССР Юрием Григоровичем , который с тех пор является бессменным художественным руководителем программы и председателем жюри.

Во главе с Григоровичем

Как ранее сказал в интервью ТАСС Юрий Григорович, «программа Benois в основных чертах закреплена и не меняется четверть века». Ее цель — поиск лучших работ артистов, хореографов, композиторов, художников, либреттистов.

При этом балетмейстер отметил, что «наполнение этой формы каждый раз иное, отличное от предыдущего года». Григорович объяснил это тем, что в искусство приходят новые имена.

Премией отмечаются наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год. Как правило, претендентами на награду становятся представители основных балетных профессий: хореографы, балерины, танцовщики. Выдвигают номинантов сами члены международного жюри, которое в итоге и определяет лучших.

Состав жюри ежегодно меняется, бессменным остается только председатель — Григорович. В этом году вместе с ним будут оценивать номинантов: Элеонора Аббаньято — этуаль Парижской оперы и художественный руководитель Балета Римской оперы, Самюэль Вюрстен — директор Фестиваля Холланд-Данс, Николя Лё Риш — художественный руководитель Шведского Королевского балета, Дэвид Макалистер — художественный руководитель Австралийского балета, Тамара Рохо — прима-балерина и художественный руководитель Английского национального балета, Борис Эйфман — художественный руководитель Санкт-Петербургского театра собственного имени, Нора Эстевес — экс-прима-балерина, хореограф и педагог Муниципального театра Рио-де-Жанейро.

"Я счастлив быть в жюри", — признался в беседе с ТАСС танцовщик Николя Лё Риш, который в 1995 году сам был удостоен приза Benois de la danse. «Я уже завершил свою артистическую карьеру, — сказал собеседник агентства, — но не могу не напомнить, что танцевать на сцене — это сильнейшее впечатление, которое я теперь хочу разделить с номинантами на приз».

Свое отношение к призу «Бенуа де ла данс» высказал еще один член жюри, хореограф Борис Эйфман. «Это очень важное событие, — заявил балетмейстер. — Оно дает возможность увидеть то, что происходит сегодня в мире танца. И хотя каждый член жюри выдвигает своего номинанта, мы надеемся быть объективными и наградить самых достойных победителей».

Номинанты

Лидером этого года по числу номинаций стал балет Большого театра «Нуреев» на музыку Ильи Демуцкого, в хореографии Юрия Посохова , в режиссуре и сценографии Кирилла Серебренникова , находящегося под домашним арестом по обвинению в организации мошенничества. Создатели и исполнители балета «Нуреев» выдвинуты на Benois de la danse в четырех профессиональных номинациях: Илья Демуцкий как композитор, Юрий Посохов как хореограф, Кирилл Серебренников — за сценографию, танцовщик Владислав Лантратов — за исполнение заглавной партии в балете «Нуреев».

В общей сложности на награду претендуют 26 номинантов, в их числе — восемь хореографов, шесть балерин, семь танцовщиков, три композитора и два сценографа. Все они — представители ведущих балетных компаний мира.

Среди номинанток-балерин — Светлана Захарова , выдвинутая на премию за партию Анастасии в " Иване Грозном " в Большом театре. С ней будут соперничать Аманда Гомес из Казанского театра оперы и балета, Дрю Джакоби из Королевского балета Фландрии, Юргита Дронина из Английского национального балета, Ако Конодо из Австралийского балета и Сэ-Ын Пак из Балета Парижской оперы.

Семеро танцовщиков собрала мужская номинация. Это — премьер Большого театра Владислав Лантратов (за исполнение заглавной партии в «Нурееве»), Кевин Джексон из Австралийского балета, Даниэль Камарго и Марайн Радемакер (оба — из Национального балета Нидерландов), а также Пабло Легаса из Балета Парижской Оперы, Микеле Сатриано из Балета Римской оперы и Исаак Эрнандес из Английского национального балета.

В композиторской номинации значатся три претендента: Жорже Ду Пейше, Берна Сеппас и Илья Демуцкий, выдвинутый на приз Benois de la danse за музыку к балету «Нуреев». А в номинации сценографов два соискателя — Гринго Кардия и Кирилл Серебренников (за декорации к балету «Нуреев»).

Лауреаты спецпризов

Заранее объявляются лишь лауреаты специальных премий. Известно, что совместный российско-итальянский балетный приз «Бенуа-Мясин» будет вручен балерине Марии Кочетковой . Выпускница Московской академии хореографии, она выступала на ведущих сценах мира, работала в труппе Лондонского Королевского балета и Английском национальном балете, с 2007 года является прима-балериной Балета Сан-Франциско.

Приз Benois de la danse в самой почетной номинации — «За жизнь в искусстве» — в этом году присужден выдающейся балерине Наталии Макаровой . Будучи солисткой Ленинградского академического театра оперы и балета имени Кирова (ныне — Мариинского театра), она в 1970 году осталась на Западе, не вернувшись с гастролей. Являлась прима-балериной Американского театра балета (Нью-Йорк) и Королевского балета (Лондон), сотрудничала со многими ведущими балетными труппами мира. Согласно регламенту премии Benois de la danse, приз будет вручен Макаровой на следующей церемонии в 2019 году.

Стоит отметить, что автором статуэтки приза Benois de la danse, изображающей танцующую пару, является парижский скульптор Игорь Устинов , представитель семейства Benois. Он же является автором статуэтки совместного российско-итальянского приза «Бенуа-Мясин».

Фестиваль «Балетного Бенуа»

Церемония вручения «Балетного Бенуа» в Большом театре завершится гала-концертом новых лауреатов. А на следующий день — 6 июня — на сцену выйдут лауреаты прошлых лет и дадут свой вечер, посвященный 200-летию великого хореографа Мариуса Петипа.

"В целом в двухдневном фестивале «Бенуа» состоится пять мировых премьер, а одиннадцать балетных номеров впервые будут представлены в Москве", — сообщили ТАСС устроители мероприятия, добавив, что «зрителей ждет замечательный праздник танца».

По традиции, часть сбора от гала-вечеров фестиваля Benois de la danse передается в виде персональной материальной помощи наиболее нуждающимся ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.