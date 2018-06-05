Программу Дальневосточного фестиваля «Мариинский» в этом году откроет балет «Дон Кихот»

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. / ТАСС /. Балет " Дон Кихот " с участием солистов Мариинского театра откроет в этом году программу Третьего международного фестиваля «Мариинский». Он состоится во Владивостоке с 24 июля по 8 августа на Приморской сцене Мариинского театра, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморской сцены.

"Третий Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» откроется балетом Людвига Минкуса «Дон Кихот» с участием Кимина Кима, Екатерины Кондауровой, Ренаты Шакировой, Татьяны Ткаченко и Константина Зверева. Балет можно будет увидеть еще один раз 25 июля. На сцену выйдут Тимур Аскеров Надежда Батоева , Кристина Шапран, Татьяна Ткаченко и Роман Беляков", — сообщил представитель пресс-службы.

Отмечается, что все три балетных спектакля Мариинского театра будут показаны во Владивостоке впервые.

Фестиваль «Мариинский» проводится во Владивостоке с 2016 года. На втором фестивале в июле-августе прошлого года было представлено 40 спектаклей и концертов, которые проходили не только во Владивостоке, но и в Китае, Республике Корея, Японии, а также в Уссурийске и Южно-Сахалинске.