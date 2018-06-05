Программу Дальневосточного фестиваля «Мариинский» в этом году откроет балет «Дон Кихот» 

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /ТАСС/. Балет "Дон Кихот" с участием солистов Мариинского театра откроет в этом году программу Третьего международного фестиваля «Мариинский». Он состоится во Владивостоке с 24 июля по 8 августа на Приморской сцене Мариинского театра, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморской сцены.
"Третий Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» откроется балетом Людвига Минкуса «Дон Кихот» с участием Кимина Кима, Екатерины Кондауровой, Ренаты Шакировой, Татьяны Ткаченко и Константина Зверева. Балет можно будет увидеть еще один раз 25 июля. На сцену выйдут Тимур Аскеров, Надежда Батоева, Кристина Шапран, Татьяна Ткаченко и Роман Беляков", — сообщил представитель пресс-службы.
В балетной афише фестиваля еще два известных спектакля Мариинского театра. Это «Времена года» на музыку Макса Рихтера (по мотивам Антонио Вивальди) в хореографии Ильи Живого и балет Сергея Прокофьева «Золушка» в постановке Алексея Ратманского.
Отмечается, что все три балетных спектакля Мариинского театра будут показаны во Владивостоке впервые.
Фестиваль «Мариинский» проводится во Владивостоке с 2016 года. На втором фестивале в июле-августе прошлого года было представлено 40 спектаклей и концертов, которые проходили не только во Владивостоке, но и в Китае, Республике Корея, Японии, а также в Уссурийске и Южно-Сахалинске.