Хлеб и зрелища сами отправились к людям

Советский сервис, как известно, оставлял желать лучшего. Тем ценнее случаи, когда его старались сделать доступнее: когда товары и услуги искали потребителя, а не наоборот. В 1936 году кукольный театр стал устраивать выездные спектакли во дворах. А в 1976 году подводились радостные итоги работы «стола заказов», который освобождал от необходимости тратить обеденный перерыв на покупку продуктов к ужину (магазины закрывались рано, и вечером был риск не попасть туда или прийти к опустевшим прилавкам).

Марионетки приехали

«Задолго до назначенного времени ребята дежурили перед домом на М. Бронной улице. Шутка ли! Настоящий кукольный театр, в который ходят за деньги, сам должен приехать в гости Государственный театр кукол Центрального дома художественного воспитания детей показал на передвижной миниатюрной сцене программу из цирковых номеров. Организовать культурное развлечение для ребят на свежем воздухе, в их же дворе — прекрасная мысль. Она была осуществлена дирекцией кукольного театра и активом жильцов дома № 12. Непосредственную помощь оказали комсомольские и партийные организации Советского районного совета. После первого удачного опыта кукольный театр объездит все жакты (жилищно-арендные кооперативные товарищества, объединения, арендовавшие в 1924–1937 годах дома у местных Советов. — «ВМ») Советского района».

Рыба с доставкой к станку

Старшего продавца универсама «Ленинград» С. Н. Ивлеву хорошо знают работницы тонкосуконной фабрики имени П. Алексеева. Вот уже несколько лет заведует она столом заказов на этом предприятии. Каждое утро Светлана Николаевна приходит в цехи и в свободную минуту принимает заявки.

Очень удобно сделать заказ на продовольственные товары, а после трудовой смены получить готовый набор. Первое время не обошлось без опасений: будет ли рентабелен филиал? Оказалось, что предпочтительнее фасованные ходовые продукты: мясные, рыбные, овощи. Фабрика оборудовала склад с холодильником, небольшой торговый зал недавно коллектив фабрики поздравил С. Н. Ивлеву — за ударный труд ей вручен орден Трудового Красного Знамени.