Юные балерины из Приморья выступят на сцене Большого театра

В свои первые гастроли отправились воспитанницы Приморского филиала Академии Русского балета в воскресенье, 3 июня. Маленьких балерин ждет сразу несколько выступлений на главных сценах страны в Москве и Санкт-Петербурге — в Мариинском и Большом театрах, а также в Государственном Кремлевском дворце.

Как рассказала директор Приморского филиала, ученицы примут участие в юбилейной постановке Вагановской Академии.

«Первые выступления состоятся в Санкт-Петербурге в Мариинском театре 12-го, 14-го и 16-го июня. Затем 19-го июня девочки выступят в Москве на сцене Большого театра, а 20-го — в Кремле», — отметила Евгения Кононова.

Напомним, о выступлении юных балерин из Приморья с Николаем Цискаридзе договорился глава региона Андрей Тарасенко во время рабочей поездки в Москву в ноябре 2017 года. Врио Губернатора тогда подчеркнул: важно, чтобы у маленьких приморцев была возможность приезжать в Москву и Санкт-Петербург, знакомиться с мэтрами балетного искусства и демонстрировать свои способности на мероприятиях такого высокого уровня.

Добавим, первый класс Приморского филиала Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой был открыт во Владивостоке 1 сентября 2016 года. В него вошли 12 девочек и мальчиков в возрасте 10-11 лет, которых ректор академии Николай Цискаридзе выбрал лично. В этом году приморский филиал учреждения уже в третий раз набрал учеников — обучаться искусству балета в Академии будут еще 13 маленьких жителей Дальнего Востока.

Воспитанники филиала Академии регулярно выступают в спектаклях Приморской сцены Мариинского театра «Щелкунчик» и «Корсар». Юные танцовщики также приняли участие в премьере Приморской сцены Мариинского театра — балете «Спящая красавица».