Московскую учительницу уволили за поход с классом на спектакль по роману Олдоса Хаксли 

Об этом рассказал художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. По его словам, школьники ходили на спектакль «О дивный новый мир». После просмотра кто-то из детей рассказал, что там идет речь про свободную любовь. И за это «растление» директор школы уволил педагога. Режиссер уточнил, что пока ему не известны номер школы и фамилия директора, но театр собирается выяснить эти данные и разобраться в ситуации. Грымов собирается пригласить на спектакль руководство школы и чиновников. В романе-антиутопии «О дивный новый мир» раскрывается тема тоталитарного режима будущего, основанного на принципах потребления, социального расслоения и «промывки мозгов».