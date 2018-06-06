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Московскую учительницу уволили за поход с классом на спектакль по роману Олдоса Хаксли
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Московскую учительницу уволили за поход с классом на спектакль по роману Олдоса Хаксли 

Авторадио 17 минут назад
Фото: Московский Монитор
Об этом рассказал художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. По его словам, школьники ходили на спектакль «О дивный новый мир». После просмотра кто-то из детей рассказал, что там идет речь про свободную любовь. И за это «растление» директор школы уволил педагога. Режиссер уточнил, что пока ему не известны номер школы и фамилия директора, но театр собирается выяснить эти данные и разобраться в ситуации. Грымов собирается пригласить на спектакль руководство школы и чиновников. В романе-антиутопии «О дивный новый мир» раскрывается тема тоталитарного режима будущего, основанного на принципах потребления, социального расслоения и «промывки мозгов».
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