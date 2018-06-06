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В Москве уволили учителя, сводившего класс на спектакль по роману Хаксли
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В Москве уволили учителя, сводившего класс на спектакль по роману Хаксли 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Преподавателя одной из московских школ уволили после того, как она сводила учеников на спектакль по роману-антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», рассказал художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
"Она привела класс, учащиеся посмотрели, и потом, наверное, кто-то спросил в школе, или родители спросили, как вам спектакль, и они сказали, что там идет разговор про свободную любовь. И за это, получается, «растление» директор школы уволил этого педагога", — сообщил он радиостанции «Говорит Москва».
Худрук пообещал выяснить и обнародовать номер школы и фамилию директора, а также пригласить на спектакль его и представителей министерства образования и науки.
"У меня не может быть чего-то того, что заходит за грань. Причем, у нас написано 16+, и мы говорим об этом, исходя из того, что мы осуждаем", — заявил Грымов. Увольнение педагога он назвал «катастрофой».
По его словам, история произошла два месяца назад, спектакль посмотрели десять учеников. Директор его не видел. Худрук «Модерна» подчеркнул, что в постановке, как и в романе Хаксли, нет ничего такого, что нельзя видеть и слышать старшеклассникам.
"Меня очень беспокоит атмосфера в нашем обществе, которая порождает подобного рода случаи. Нравственность, разумеется, правильная и нужная вещь, но подобные истории заставляют задуматься, не сбит ли нравственный прицел у этих людей", — сказал РИА Новости Грымов.
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