Театр всегда. В Новосибирске прошел театральный фестиваль-конкурс

Сегодня — 30 мая — в Новосибирске завершился Пятый фестиваль «Ново-Сибирский транзит».

«Транзит» обосновался в Новосибирске в 2010 году. До этого, с 2001 года, фестиваль кочевал по разным городам: театры собирались в Иркутске, потом в Омске, Томске, Красноярске, Улан-Удэ, Барнауле. Принимающий город на время праздника условно называли культурной столицей Сибири. Теперь культурная столица, похоже, окончательно закрепилась. Тем не менее символ фестиваля — по-прежнему колесо.

Театральный нон-стоп

«Ново-Сибирский транзит» — это фестиваль-конкурс самых заметных драматических спектаклей России. Каждый чётный год, вот уже пятый раз подряд, в Новосибирск едут драматические театры Сибири, Урала и Дальнего Востока, чтобы показать сибирскому зрителю свои лучшие постановки. В дни показов театральные залы набиваются битком. На самом деле не часто в Новосибирске увидишь «Грозу» Александра Островского на якутском языке или «Прощание с Матёрой» Валентина Распутина — на бурятском. Спектакль тюменского молодёжного театрального центра «Космос» следует смотреть, надев очки виртуальной реальности. А новосибирский «Sociopath» из «Старого дома» вообще показывали ночью — после десяти часов, и, несмотря на это, зал был полон.

Открылся праздник спектаклем красноярского ТЮЗа «Пер Гюнт» режиссёра Романа Феодори. «Это самый сложный в техническом смысле спектакль из фестивальной программы. Поэтому ему дали на подготовку больше всего времени, чем остальным, — комментирует директор „Красного факела“ и идеолог „Ново-Сибирского транзита“ Александр Кулябин. — А вообще, ритм фестиваля такой: отыграли спектакль, дальше идёт демонтаж декораций. Всё это — в грузовик. Затем въезжает следующий театр: ночью ставим декорацию, утром — свет, днём идёт репетиция, вечером — спектакль».

Самые замысловатые, неожиданные интерпретации классических произведений и новой драмы шли нон-стоп девять дней подряд. За это время наиболее упорные фанаты драматической сцены значительно пополнили свой театральный багаж. В том числе напрямую — пообщавшись с режиссёрами и критиками на площадке клуба «Авансцена».

В этом году для участия подали больше сотни заявок, но в конкурсную программу прошли только 18 лучших: от «Коляда-театр», Красноярского ТЮЗа и Красноярского драматического театра, гости из Минусинска, Омска, Новокузнецка, Кемерова и Норильска. Новосибирск представляли «Глобус», «Старый дом» и «Красный факел».

Норильлаг и виртуальная реальность

«Среди участников фестиваля есть театры, которые приезжают впервые, — объясняет член жюри, критик, арт-директор фестиваля молодой драматургии «Любимовка» Анна Банасюкевич. — Например, маленький экспериментальный театр из Лесосибирска «Поиск», каждый спектакль которого — это какая-то новая интересная экспериментальная работа. Недавно они приезжали на «Золотую маску» и в Новосибирск добрались со спектаклем «Мёртвые души». Ну а если говорить о тенденциях — было несколько спектаклей, которые связаны с темой нашей недавней истории: трагическими событиями XX века и попыткой рефлексировать на какие-то болезненные исторические темы. Например, спектакль «Дознание» хабаровского ТЮЗа. Или норильская постановка, посвящённая Норильлагу. Из ноу-хау: были постановки, которые базируются на современных технологиях. Спектакль «В поисках автора» Даниила Чащина из Тюмени — на нём каждый из зрителей благодаря VR-очкам попадает в некую виртуальную реальность, которая наслаивается на живой план».

С одной стороны, зритель фестиваля пронаблюдал весь спектр тем современной драматургии. С другой стороны, например, Минусинский драматический театр привёз в Новосибирск совершенно потрясающую драму-фарс «Последние дни» по пьесе Михаила Булгакова . Режиссёр Сергей Потапов собственным существованием доказывает, что главное в постановке — это уметь внимательно читать классиков, и тогда спектакль станет настоящим праздником для зрителя. К сожалению, большинству молодых современных режиссёров этого понимания как раз и не достаёт.