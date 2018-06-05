В поисках хвоста. Как малыши учили мышей добру в «Студии» Л. Ермолаевой»

В городском драматическом театре «Студия» Любови Ермолаевой » летняя премьера. Светлана Жиденова придумала и поставила «Историю с хвостиком». Героями спектакля стали мышки, собака, ёжик, ворона, сверчок, девочка Вика, змея и Чучундра — этот персонаж видовой идентификации не поддаётся.

Как поссорились Рикси и Микси

Двое мышат — Рикси и Микси — брат и сестра. Они ссорятся и задирают друг друга. Обидевшись на брата, малышка Микси крадёт хвостик у Рикси и прячет его. Чтобы проучить братца, она задумывает коварную игру. Найти свой серенький хвост Рикси может, только если пройдёт кучу испытаний.

«По жанру спектакль «История с хвостиком» — это квест, детективной интриги здесь нет, мне было не важно, кто стащил хвост у мышонка, а важно, где его найти и через какие препятствия нужно пройти, чтобы заполучить его обратно», — рассказывает сценарист и режиссёр Светлана Жиденова.

Квест-спектакль — это особый жанр. Зрители участвуют в главных эпизодах театрального действа. Им разрешается делать то, что на других спектаклях категорически запрещено: топать, кричать, выходить на сцену. С нынешним клиповым мышлением очень трудно добиться внимания, а удерживать его ещё сложнее. «Это можно сделать сменой картин, темы, интерактивом, — комментирует Светлана Жиденова. — Но важно найти пропорции, чтобы не было мельтешни на сцене. И ещё — наш театр разновозрастной. К нам приходят на спектакль совсем маленькие дети со взрослыми и дети постарше. Нужен материал, понятный для всех. Я писала пьесу с учётом этих особенностей. Получился некий слоёный пирог. Например, собака — понятный персонаж даже малышам. Все знают, что это друг и помощник. Чучундра — это неизвестно кто и откуда, из сказки. Это для ребят, которые уже знакомы с фольклором».

История не только про мышонка

В поисках хвостика Рикси и его другу собаке Рексу будет помогать девочка Вика. Этой троице предстоит преодолеть неожиданные преграды и испытания, разгадать хитроумные загадки, их ждут и опасные встречи. По пути им попадутся хитрые и коварные, а то и страшные персонажи.

«Без участия и подсказок зрителей Рикси, Рексу и Вике не обойтись, — уверена сценарист и режиссёр. — Чтобы нашёлся хвост, и помирились брат с сестрой, нужно сплотиться. Мы живём сейчас в такое время, когда люди обособлены, даже родные и близкие люди не могут найти общий язык, ссорятся из-за мелочей. А нужно уметь прощать мелкие обиды, преодолевать собственные комплексы, быть внимательнее к тем, кто находится рядом с тобой. Рикси от мышонка — эгоиста, который и не воспитан и не начитан, проходя цепь испытаний, становится другим. Каждый может сделать себя лучше, особенно если рядом друзья».

Спектакль мобилен, с ним актёры поедут, как они говорят, на «малые» гастроли по детским летним оздоровительным площадкам, посетят загородные лагеря. «История с хвостиком» займёт достойное место в афише театра «Студии» Любови Ермолаевой наряду с уже полюбившимися детскими постановками, кстати, колдовскую сказку — рассказку «Как Баба-Яга сына женила» тоже придумала Светлана Жиденова.

«Я счастлива, что театра мне вновь доверил постановку, — говорит она. — Спасибо актёрам, они помогли сделать спектакль живым. Например, сцена с вороной была дописана на репетициях, появился новый персонаж и получился забавным».