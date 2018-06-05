Кортнев приглашает в театр

В июне и июле «Несчастный случай» сыграет в нескольких спектаклях «Квартета И». Причем, в одной из постановок артисты сыграют самих себя.

Группа «Несчастный случай» этим летом сыграет сразу в нескольких спектаклях театра — студии «Квартет И». Алексей Кортнев заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», чтобы рассказать подробности. О том, в какой постановке он и его команда сыграют самих себя, читайте только на НСН.

«Речь о спектакле «Письма и песни». Он был сделан не так давно, эту постановку мы играем с 2013 года. Она не такая смешная, не такая забавная, как «День радио» или «День выборов», более философская и проникновенная. Здесь «Несчастный случай», в основном, играет достаточно серьезные песни (всего в спектакле звучит десяток композиций). В этом спектакле мы не переодеваемся, не притворяемся другими артистами, а просто поем от себя, принимаем участие в самом действе. Конечно, не так активно, как актеры театра «Квартет И», но тоже, время от времени, вклиниваемся в происходящее»,

— пояснил артист.

Увидеть и услышать «Несчастный случай» на сцене ДК им. Зуева можно будет 27 июня и 5 июля в спектакле «Письма и песни мужчин…», 24 июня и 17 июля — в спектакле «День Радио».