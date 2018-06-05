Британская пьеса «Эквус» будет впервые показана в Китае

Пекин, 5 июня / Синьхуа / — Британская пьеса «Эквус» Питера Шеффера будет представлена в Пекине 25 июня. Это станет первым показом данной постановки в материковом Китае.

Постановка в Пекинском народном художественном театре включит в себя эстетику традиционной китайской оперы и «эффект отчуждения» Бертольда Брехта , сообщил режиссер Бань Цзань.

Впервые «Эквус» поставили в Королевском национальном театре в Лондоне в 1973 г. Затем рекордное число постановок «Эквуса»— 1200 спектаклей — было поставлено на Бродвее. Помимо этого, в 1975 г. «Эквус» получил премию «Тони» в номинации «лучшая пьеса».

"Эквус" /от лат. «лошадь»/ — история о молодом человеке, который совершает акты насилия над лошадьми, и раскрывающая уязвимость в его сердце и натянутые отношения со внешним миром.

"Это пьеса о психосоциальных проблемах, которая соответствует эстетическим ожиданиям современных людей", — отметил режиссер. -0-