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Британская пьеса «Эквус» будет впервые показана в Китае
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Британская пьеса «Эквус» будет впервые показана в Китае 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Пекин, 5 июня /Синьхуа/ — Британская пьеса «Эквус» Питера Шеффера будет представлена в Пекине 25 июня. Это станет первым показом данной постановки в материковом Китае.
Постановка в Пекинском народном художественном театре включит в себя эстетику традиционной китайской оперы и «эффект отчуждения» Бертольда Брехта, сообщил режиссер Бань Цзань.
Впервые «Эквус» поставили в Королевском национальном театре в Лондоне в 1973 г. Затем рекордное число постановок «Эквуса»— 1200 спектаклей — было поставлено на Бродвее. Помимо этого, в 1975 г. «Эквус» получил премию «Тони» в номинации «лучшая пьеса».
"Эквус" /от лат. «лошадь»/ — история о молодом человеке, который совершает акты насилия над лошадьми, и раскрывающая уязвимость в его сердце и натянутые отношения со внешним миром.
"Это пьеса о психосоциальных проблемах, которая соответствует эстетическим ожиданиям современных людей", — отметил режиссер. -0-
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