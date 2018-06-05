Сегодня в культурном центре «Вдохновение» студенты ГИТИСа представят спектакль «Одни» по мотивам рассказов Василия Шукшина

5 июня в 19:00 в Малом зале Культурного центра «Вдохновение» состоится спектакль «Одни» режиссера Андрея Щукина . В спектакле примут участие студенты театрального института ГИТИС. Спектакль «Одни» студентов ГИТИСа — это фантазия режиссера Андрея Щукина по мотивам рассказов Шукшина . Постановка в двух действиях вместила сюжеты произведений советского классика «Светлые души», «Бессовестные», «Три грации», «Сапожки» и многих других. В спектакле представлены очень разные по своей тональности истории, совершенно непохожих друг на друга людей, которых объединяет мотив поиска своего счастья. Режиссер спектакля вместе с Василием Шукшиным провозглашает право людей быть разными, непохожими на остальных, жить своей жизнью и быть в ней счастливым. В спектакле заняты студенты ГИТИСа мастерской Андрея Щукина. Спектакль ориентирован на зрителей от 12 лет. Продолжительность спектакля — 2 часа с антрактом.