В Москве в Большом театре пройдет фестиваль «Бенуа де ла Данс»

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости . Фестиваль мирового театра «Бенуа де ла Данс» пройдет в Москве, звезды 22 ведущих балетных компаний мира примут участие в концертах, которые пройдут в рамках фестиваля 5 и 6 июня, сообщили в пресс-службе форума.

В первый фестивальный вечер по традиции состоится награждение победителей Призом Бенуа, который давно окрестили «балетным Оскаром». Также пройдет гала-концерт звезд-номинантов Приза. Зрители увидят самые яркие работы в области танца со всего мира, в числе которых мировые шедевры и специально созданные работы.

Уже известны обладатели почетного приза «За жизнь в искусстве», который в этом году будет вручен выдающейся танцовщице Наталии Макаровой , и не менее известной балерине — Сильви Гиллем, присужденный ей еще в 2015 году.

В концерте второго вечера 6 июня «Петипа посвящается! Классика глазами современных хореографов» выступят звезды балета — лауреаты приза Бенуа разных лет.