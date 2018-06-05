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В Москве в Большом театре пройдет фестиваль «Бенуа де ла Данс»
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В Москве в Большом театре пройдет фестиваль «Бенуа де ла Данс» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Фестиваль мирового театра «Бенуа де ла Данс» пройдет в Москве, звезды 22 ведущих балетных компаний мира примут участие в концертах, которые пройдут в рамках фестиваля 5 и 6 июня, сообщили в пресс-службе форума.
В первый фестивальный вечер по традиции состоится награждение победителей Призом Бенуа, который давно окрестили «балетным Оскаром». Также пройдет гала-концерт звезд-номинантов Приза. Зрители увидят самые яркие работы в области танца со всего мира, в числе которых мировые шедевры и специально созданные работы.
Уже известны обладатели почетного приза «За жизнь в искусстве», который в этом году будет вручен выдающейся танцовщице Наталии Макаровой, и не менее известной балерине — Сильви Гиллем, присужденный ей еще в 2015 году.
В числе номинантов на Приз Бенуа де ла Данс — 7 хореографов, в числе которых Джон Ноймайер, Марко Гекке, Александр Экман, Юрий Посохов. 6 танцовщиц — от России прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, 7 танцовщиков — от России — Владислав Лантратов (Большой театр). В этом году на Приз Бенуа номинированы три композитора — Илья Демуцкий (Россия) и бразильцы Жорже Ду Пейше и Берна Сеппас. В числе номинантов также два сценографа Кирилл Серебренников (Россия) и Гринго Кардия (Бразилия).
В концерте второго вечера 6 июня «Петипа посвящается! Классика глазами современных хореографов» выступят звезды балета — лауреаты приза Бенуа разных лет.
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