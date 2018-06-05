Мартин Макдонах, Лопе де Вега и Ласло Мохой-Надь: что смотреть в театрах в июне

Театральный сезон подходит к концу. Перед тем как уйти на каникулы, многие театры покажут новые спектакли. Среди премьер июня — опера Рахманинова «Цыгане» по поэме Пушкина, балет по картине Ласло Мохой-Надя и новая серия проекта «Золотой осел» в электротеатре «Станиславский» — драматический концерт Dostoevsky.fm.

«Дурочка». Театр на Покровке

Премьера: 6 июня

Время: 19:00 Адрес: улица Покровка, дом 50/2, строение 1 Ниса красива, умна и начитанна. Ее сестра Финея, наоборот, не видит ничего привлекательного ни в науках, ни в искусстве, однако именно она наследует семейное состояние. Череда забавных событий начинается тогда, когда дворянин Лисео, который хотел жениться на Финее, влюбляется в Нису. За ней уже начал ухаживать поэт Лауренсьо, решивший все же потом переключиться на ее сестру — не очень умную, но зато при деньгах.

Пьесу великого испанского комедиографа Лопе де Веги о двух девушках на выданье в Театре на Покровке поставил Петр Орлов , бывший главный режиссер драматических театров в Архангельске, Кинешме и Рыбинске. Московские зрители знают его по работе в Театре на Перовской — Орлов поставил здесь спектакль «Брильянты».

«Транскрипция цвета». Культурный центр ЗИЛ Премьера: 7 июня

Время: 19:00 Адрес: Восточная улица, дом 4, корпус 1 Хорошие новости для поклонников «Балета Москва» — артисты вот-вот представят новую работу. «Транскрипции цвета» — это музыка композитора лауреата Пулитцеровской премии и «Грэмми» Джона Адамса , хореография резидента Национального балета Нидерландов Хуанхо Аркеса , либретто драматурга Фабьена Вегта. И живопись Ласло Мохой-Надя — художника, фотографа, одного из крупнейших теоретиков искусства ХХ века.

Картину «A II» конструктивиста Мохой-Надя, хранящуюся в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, Аркес переносит в театральное пространство: оживляет с помощью костюмов, артистов и танца. Каждый из цветов, использованных Мохой-Надем , соответствует костюму и характеру танцора. Премьеру покажут в здании Культурного центра ЗИЛ, памятнике эпохи конструктивизма.

Хуанхо Аркес уже работал с «Балетом Москва» в 2016 году. Его балет «Минос. Эрос» был номинирован на премию «Золотая маска».

«Алеко». «Геликон-опера»

Премьера: 7 июня

Время: 19:00 Адрес: Большая Никитская улица, дом 19/16 Сергей Рахманинов написал оперу «Алеко» по поэме Александра Пушкина «Цыгане», когда ему было 19 лет. Она стала его дипломной работой в Московской консерватории. Однако произведение оказалось настолько удачным, что премьера прошла в Большом театре.

Опера произвела впечатление на самого Петра Чайковского , что стало огромным комплиментом для Рахманинова. Более того, Чайковский захотел увидеть «Алеко» в одной программе со своей «Иолантой».

В этом году музыкальный мир отмечает 145-летие со дня рождения Сергея Рахманинова. Новый «Алеко», премьера которого приурочена к праздничным событиям, прозвучит в том самом особняке княгини Шаховской, где много лет назад репетировал партию главного героя Федор Шаляпин и где сегодня располагается театр «Геликон-опера».

«Обет». Центр имени Всеволода Мейерхольда

Премьера: 10 июня

Время: 20:00 Адрес: Новослободская улица, дом 23 Молодой врач Тим возвращается из командировки в благотворительный центр в главном мегаполисе Кот-д’Ивуара Абиджане домой в Швейцарию. Самолет начинает падать, и доктор дает обет: если выживет, вернется в благотворительный центр, отказавшись от привычной комфортной жизни. Его молитвы были услышаны — самолет сел на воду. Только сдержит ли доктор обещание?

В основе спектакля, который покажут на фестивале «Новая драма», — пьеса швейцарского драматурга Доминика Буша, вышедшая в 2016 году и впервые представленная в Немецком театре в Берлине. На сцене Центра Мейерхольда ее поставил режиссер Тимур Шарафутдинов. Он приехал в Москву из Ташкента, где сотрудничал с «Ильхомом» — первым независимым театром в Узбекистане.

Кстати, Доминик Буш будет присутствовать на московской премьере. Зрители, которые придут к 19:00, смогут встретиться с ним и задать ему вопросы.

«Цыганский барон». Театр оперетты

Премьера: 14 июня

Время: 19:00 Адрес: улица Большая Дмитровка, дом 6 Еще одна цыганская история — «Цыганский барон», самая известная оперетта Иоганна Штрауса (сына), написанная в 1885 году. Ее сюжет знаком даже тем, кто далек от мира оперы: «Цыганский барон» лег в основу сценария популярного в 1980–1990-х венгерского мультфильма «Саффи» режиссера Аттилы Даргаи , снятого, кстати, к 100-летию оперетты.

Сын изгнанного помещика Шандор спустя много лет вернулся в родные края. Замок его отца превратился в руины, там обосновался цыганский табор. Молодой человек завязывает дружбу с цыганами и влюбляется в красавицу Саффи.

Специально для постановки в Театре оперетты написали новое либретто — на основе оригинальной пьесы Игнаца Шницера. Молодые артисты будут петь наравне с мэтрами. Режиссер-постановщик — Алина Чевик , поставившая «Орфея в аду» Жака Оффенбаха

Dostoevsky.fm. Электротеатр «Станиславский»

Премьера: 16 июня

Время: 19:00 Адрес: Тверская улица, дом 23 Новая серия проекта «Золотой осел» Dostoevsky.fm — драматический концерт, соединяющий отрывки из романов «Идиот» и «Бесы», «маленькой трагедии» «Моцарт и Сальери», а также письма Моцарта . Комбинация шедевров Федора Достоевского , Александра Пушкина и Вольфганга Амадея Моцарта — дебютная работа режиссера Александра Никитина

Постановка разделена на три части, в каждой из них — свой герой. Сопровождать знаменитые тексты будут радиотрансляции и голос диктора.

«Однорукий из Спокана». Центр драматургии и режиссуры

Премьера: 18 июня

Время: 19:00 Адрес: Ленинградский проспект, дом 71г Безумец, требующий мести, потерянная рука, загадочный странник, маленькая комната гостиничного номера — в Центре драматургии и режиссуры снова ставят пьесу короля черного юмора драматурга Мартина Макдонаха . К уже имеющемуся в репертуаре «Калеке с острова Инишмаан» в постановке Андрея Кузичева добавился «Однорукий из Спокана». За нее взялся художественный руководитель театра Владимир Панков . Одну из ролей исполнит актриса Александра Бортич , которую зрители знают по фильму «Я худею» и сериалу «Полицейский с Рублевки». Работа в «Одноруком из Спокана» — ее театральный дебют.

«Макбет». Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

Премьера: 20 июня

Время: 19:00 Адрес: улица Большая Дмитровка, дом 17 На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Кама Гинкас кардинально переосмысливает оперу Джузеппе Верди , написанную по мотивам шекспировской трагедии. Действие перенесено из Средневековья в доисторические времена, а пространство, созданное художником Сергеем Бархиным, напоминает марсианский пейзаж. Минимум параллелей с современностью и привычных ассоциаций — на первый план вынесены человеческие страсти.

«Вера». Театр сатиры

Премьера: 22 июня

Время: 19:00 Адрес: Триумфальная площадь, дом 2 Театр сатиры готовит спектакль, посвященный народной артистке СССР Вере Васильевой . Режиссер Сергей Коковкин создал инсценировку по мотивам воспоминаний Веры Кузьминичны, отдавшей Театру сатиры более полувека своей жизни.

«Этот спектакль — мое письмо к неведомому другу, которому я могу доверить и свои мысли, и свою растерянность перед новой жизнью в XXI веке, и свои наблюдения над возрастом, а он уже крепко дает о себе знать. Друг — это зритель, испытывающий ко мне интерес, чувство симпатии и доверия, а иногда и любви», — говорит Васильева.

В Театре сатиры актриса работает с 1948 года. Васильева всегда подчеркивает, что его сцена родная для нее. Два года назад, в день своего 90-летия, она блестяще сыграла главную роль в спектакле «Роковое влечение» (который, кстати, идет до сих пор).

«Это так (если вам так кажется)». Et Cetera

Премьера: 28 июня

Время: 19:00 Адрес: Фролов переулок, дом 2 Режиссер Адольф Шапиро , лауреат многочисленных премий (включая «Золотую маску»), поставил спектакль по пьесе Луиджи Пиранделло «Это так (если вам так кажется)». Главная героиня, молодая женщина, вынуждена вести себя только так, как ожидают другие люди, в том числе и самые близкие. Но в результате она чувствует себя всего лишь воплощением чужих ожиданий.