«Дело Писарева»: либо боготворишь Станиславского, либо молишься на главбуха

История с якобы возбужденным уголовным делом в отношении худрука столичного Театра имени Пушкина Евгения Писарева взволновала московскую творческую общественность.

Писарев, один из заметных театральных деятелей страны, мол, неправильно уплатил штраф в 15 тысяч рублей, наложенный два года назад за нарушения пожарной безопасности. Бухгалтерия уплатила этот штраф со счета театра, при этом вычтя сумму из зарплаты худрука (по его словам). И ленты запестрели сообщениями о том, что Писареву шьют дело за растрату.

Что из этого правда, а что преувеличение — сказать пока сложно. Возможно, и сам Евгений до конца всего пока не знает. Обвинения не предъявлены, подписок о невыезде он не давал, но и не исключил, что дело может пахнуть уголовкой.

«Этот скверный анекдот про «растрату 15 тысяч» когда-то закончится, но ночной звонок моей 86-летней мамы, услышавшей про «уголовное дело» по радио, я не забуду никогда, — опубликовал Писарев сообщение у себя в фейсбуке и добавил: — Думаю все утро про родителей моего друга Кирилла Серебренникова ».

Про верхушку «Гоголь-центра» думают во всех театрах. Дело «Седьмой студии» висит над творческими людьми дамокловым мечом. Со страхом госмашина явно пережимает. Да, если и были такие, кто хотел поживиться на госденьгах для театров, — теперь вряд ли рискнут, зная, что каждую запятую в их бухгалтерских документах изучают с лупой. И изучают не для того, чтобы исправить ошибки, а для того, чтобы напугать посильнее и наказать пожестче. Если цель — замахнуться полицейской дубинкой на творческую интеллигенцию, она уже достигнута.

Может, аудиторы и следователи так тщательно интересуются театрами потому, что им надо выполнить план по коррупции, а чиновников трогать позволяют редко и по отмашке? Ведь ясно же было сверху сказано: «Своих не бросаем». А режиссеры — какие они «свои»? Так, потенциальные вдохновители «несогласных». Только читая «Собеседник» , следователи могли бы заинтересоваться гораздо более странными и вопиющими эпизодами из жизни влиятельных граждан. Но нет: тянутся к прекрасному — к искусству.

Атмосфера в театральных кругах в этом смысле довольно гнетущая. Невозможно творить, когда тебя норовят швырнуть за решетку. Ты либо боготворишь Станиславского, либо молишься на своего главбуха и взываешь к разуму следственной системы. Живущих по второму варианту в стране навалом. А первых поберечь бы…

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Материал вышел в издании «Собеседник» №21-2018 под заголовком «Зачем давить на режиссеров?».