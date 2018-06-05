Нижегородцы увидят прямую трансляцию балета Большого театра «Коппелия»

Прямую трансляцию балета Государственного академического Большого театра «Коппелия» смогут увидеть нижегородцы 10 июня и 8 июля. Спектакль будет демонстрироваться в кинотеатрах «Синема Парк» и «Империя грез». Об этом сообщается на сайте театра.

Зрители увидят романтическую комедию, которая поставлена по сказке Гофмана «Песочный человек». Это история о влюбленных Сванильде и Франце, которые ссорятся из-за того, что молодой человек начал оказывать знаки внимания красавице, которую видит в окне дома старого ученого Коппелиуса. Девушка проникает в дом изобретателя и узнает, что ее соперница — механическая кукла. История заканчивается примирением и свадьбой влюбленной пары. По дороге к счастливому финалу зрителей ждет много красивых танцев и розыгрышей.

Спектакль будет транслироваться в 18.00 10 июня в кинотеатрах «Синема Парк Седьмое небо», «Империя грез Индиго» и «Империя грез Небо», а 8 июля в это же время только в «Синема парк Седьмое небо».

Напомним, нижегородский ТЮЗ представил премьеру спектакля «Остров сокровищ».

Фото: Государственный академический Большой театр