«Литературная ночь — 2018» пройдет в Нижнем Новгороде

Межрегиональная культурная акция «Литературная ночь — 2018» пройдет в Нижнем Новгороде 5 июня. Событие приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

В библиотеках города и в театре оперы и балета имени Пушкина будут организованы мероприятия, связанные с творчеством поэта.

В 11:00 в библиотеке имени Гастелло состоится литературная игра «Пушкиниана», в которой примут участие учащиеся школы № 64.

В это же время в библиотеке имени Крупской начнется поэтическая акция «Читаем Пушкина вместе». Нижегородцы прочтут любимые стихи поэта.

Также в 11:00 стартует День русской литературы у парадного крыльца театра оперы и балета. Нижегородцы смогут послушать пушкинские строки и классическую музыку. На сцене состоится постановка, в которой персонажи произведений поэта расскажут о его жизни и творчестве.

В рамках программы в театре оперы и балета участники акции посмотрят оперу «Мазепа» Чайковского, прочтут за круглым столом «Метель», увидят вторую главу « Евгения Онегина » в исполнении заведующей сектором молодежного абонемента Веры Тумань. Завершится день мастер-классом по букскрапингу: нижегородцы смогут создать и оформить семейные фотоальбомы.

Программа «Пушкин non-stop» откроется в 15:00 в библиотеке имени Бианки. Нижегородцы примут участие в эрудит-шоу «Виват, Пушкин», изготовят декоративные вазочки на мастер-классе «По волнам сказок», споют в литературном караоке «Строкою Пушкина воспеты».

В библиотеке имени Лермонтова пройдет марафон «Я помню чудное мгновение…». Мероприятие включает поэтический марафон, мастер-класс по изготовлению героев сказок Пушкина и чаепитие «по-болдински».

Акция «Библио-ЛУКОМОРЬЕ» пройдет в детской библиотеке имени Горького с 17:00 до 20:00. В рамках программы будет организовано 15 мероприятий для нижегородцев всех возрастов.

Библиотека имени Короленко проведет «Сезон БОЛЬШОГО чтения» с 17:00 до 21:00. Желающие встретятся с нижегородскими писателями, послушают произведения в исполнении актеров ТЮЗа и примут участие в мастер-классах. Творческую встречу посетят Николай Свечин , Марина Кулакова, Анна Перевезенцева и Татьяна Кравцова

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде прошла «Ночь музеев». Участниками события стали 5000 нижегородцев.