Жители ЮВАО станут зрителями спектакля о Борисе Годунове 

Театральную постановку об истории Российского государства 16 столетия подготовили артисты театра-студии «Традиция». Спектакль по произведению Александра Пушкина «Борис Годунов» покажут в КЦ «Москвич» 6 июня в 20:00. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте учреждения.
«Зрителей ждет сюрприз — им предстоит поменяться местами с актерами и наблюдать за развитием событий прямо со сцены», — сообщили организаторы.
Драма в двух действиях расскажет собравшимся о трагических событиях Российского государства конца 16 века, а режиссер театра Андрей Платонов дополнит рассказ историей создания Александром Пушкиным пьесы «Борис Годунов». Напомним, что КЦ «Москвич» расположен по адресу Волгоградский проспект, 46/15.