Жители ЮВАО станут зрителями спектакля о Борисе Годунове

Театральную постановку об истории Российского государства 16 столетия подготовили артисты театра-студии «Традиция». Спектакль по произведению Александра Пушкина « Борис Годунов » покажут в КЦ «Москвич» 6 июня в 20:00. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте учреждения.

«Зрителей ждет сюрприз — им предстоит поменяться местами с актерами и наблюдать за развитием событий прямо со сцены», — сообщили организаторы.