В Берлине пройдет международный фестиваль русского театра

В Берлине с 8 по 12 июня пройдет второй Международный фестиваль «Мир русского театра». На сцене культурно-развлекательного центра Admiralspalast свои постановки покажут русскоязычные театры из Дании, США, Швейцарии, Германии, Великобритании, Израиля, Польши, и конечно, России. Последнюю представит народный артист России Евгений Князев . Корреспондент «МИР 24» поговорила с организатором и президентом «Мирп русского театра» Валерием Яковым и узнала, чем фестиваль удивит зрителей в этом году.

«С 8 июня в Берлине журнал «Театрал» проводит второй фестиваль «Мир русского театра». Театр из Нью-Йорка в этом году привезет спектакль по Пастернаку, театр из Лондона выступит с пьесой Ибсена «Кукольный дом», театр из Тель-Авива приедет со спектаклем «Женщина в песках». Кроме того, на фестивале будут театры из Варшавы, Копенгагена и Германии. Особой популярностью у зрителей, купивших билеты, пользуется детский спектакль «Дюймовочка», привезенный из Цюриха. Первый фестиваль «Мир русского театра» проходил в Италии, в Тоскане, тогда в нем принимали участие девять театров, которые откликнулись на наше предложение», — сказал Яков.

По словам Валерия Якова, создают русскоязычные театры за рубежом профессиональные актеры и режиссеры, уехавшие по личным обстоятельствам из СССР и России. Например, только в Германии насчитывается порядка 70 таких театров.

«Русских театров в дальнем зарубежье очень много, в одной Германии только более 70 таких театров, в Бостоне 4 театра, несколько в Нью-Йорке, в Торонто, в Австралии — по всему миру, кроме Антарктиды, наверное, существуют русские театры, основанные выходцами из СССР и России. Как правило, их организовали профессиональные режиссеры и актеры, которые по разным причинам уехали жить в другие страны, но остались верны своей профессии», — рассказывает Валерий Яков.

В основном, спектакли проходят на русском языке. В некоторых странах они идут с субтитрами, чтобы не русскоговорящая публика тоже понимала, о чем идет речь. «Это движение очень правильное, и его хочется всячески поддерживать. Эти энтузиасты несут в мир русскую культуру, русский язык и русские театральные традиции», — добавил президент фестиваля.

«Помимо спектаклей, которые будут идти каждый день, у нас будут проходить и круглые столы, в рамках которых мы будем обсуждать проблемы русских театров за рубежом и возможности расширения мультикультурного пространства», — добавил президент фестиваля.

Валерий Яков отметил, что на фестивале не будет победителей. «Мы решили, что неправильно сравнивать коллективы с разными возможностями, поэтому каждый театр получит дипломы. И, возможно, мы привезем в Москву лучший спектакль, как это было после первого фестиваля. Тогда на сцене театра „Мост“ мы показали постановку „Спросите Иосифа“ театрального коллектива из Нью-Йорка», — заключил Яков.

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