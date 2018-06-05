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На Юго-Востоке продемонстрируют спектакль по произведению Александра Пушкина
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На Юго-Востоке продемонстрируют спектакль по произведению Александра Пушкина 

Управа района Кузьминки 36 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
Посетители культурного центра «Москвич» в Юго-Восточном округе станут зрителями спектакля «Борис Годунов», созданного по историческому произведению Александра Пушкина. Театральную постановку подготовили артисты театра-студии «Традиция». Ее покажут 6 июня в камерном зале культурного центра «Москвич» на Волгоградском проспекте. Для посещения необходима предварительная регистрация на сайте учреждения.
«Зрителей ждет сюрприз — им предстоит поменяться местами с актерами и наблюдать за развитием событий прямо со сцены», — уточняется на сайте культурного центра.
Драма в двух действиях повествует о трагических событиях в России 16 века. Режиссер театра-студии Андрей Платонов расскажет зрителям об истории Российского государства того времени и о создании Александром Пушкиным пьесы «Борис Годунов».
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