Пушкинский день в Челябинске отметят марафоном и документальным спектаклем

Пушкинский день 6 июня в Челябинске отметят библиотечным марафоном и показом литературно-документальной программы, сообщают в пресс-службе регионального министерства культуры.

В день памяти поэта культурную программу организует Центральная библиотека имени Пушкина, а вечером в фойе Камерного театра продемонстрируют издания произведений Александра Пушкина и проведут викторину. Затем челябинцы увидят постановку «Пушкиногорье».

«Зрители узнают историю освобождения заповедника Пушкинские горы в годы Великой Отечественной войны, восстановления его в послевоенные годы. Спасая от уничтожения могилу Пушкина, пали смертью храбрых девять саперов. Самому молодому было 18 лет, самому старшему — 36. Среди них наш земляк — рядовой Егор Иванович Козлов , 1909 г.р., Челябинская область, Юргамышский район, село Горохово», — рассказали в министерстве культуры

В постановке также прозвучат известные романсы и будут использованы кадры военной кинохроники.

Напомним, 6 июня в Челябинске также открывается летний читальный зал Публичной библиотеки.