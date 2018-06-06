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Пушкинский день в Челябинске отметят марафоном и документальным спектаклем
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Пушкинский день в Челябинске отметят марафоном и документальным спектаклем 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Пушкинский день 6 июня в Челябинске отметят библиотечным марафоном и показом литературно-документальной программы, сообщают в пресс-службе регионального министерства культуры.
В день памяти поэта культурную программу организует Центральная библиотека имени Пушкина, а вечером в фойе Камерного театра продемонстрируют издания произведений Александра Пушкина и проведут викторину. Затем челябинцы увидят постановку «Пушкиногорье».
«Зрители узнают историю освобождения заповедника Пушкинские горы в годы Великой Отечественной войны, восстановления его в послевоенные годы. Спасая от уничтожения могилу Пушкина, пали смертью храбрых девять саперов. Самому молодому было 18 лет, самому старшему — 36. Среди них наш земляк — рядовой Егор Иванович Козлов, 1909 г.р., Челябинская область, Юргамышский район, село Горохово», — рассказали в министерстве культуры.
В постановке также прозвучат известные романсы и будут использованы кадры военной кинохроники.
Напомним, 6 июня в Челябинске также открывается летний читальный зал Публичной библиотеки.
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