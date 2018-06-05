Историческую драму «Борис Годунов» покажут в одном из КЦ ЮВАО

Спектакль по историческому произведению Александра Пушкина « Борис Годунов » продемонстрируют артисты театра-студии «Традиция» на Юго-Востоке столицы. Постановка состоится в культурном центре «Москвич» на Волгоградском проспекте 6 июня.

«В своем историческом произведении Александр Сергеевич Пушкин повествует о трагических событиях в России конца XVI века», — пояснили на сайте КЦ «Москвич».

Организаторы подготовили для зрителей сюрприз. Им предстоит выступить создателями происходящего на сцене, поменявшись местами с актерами театра. Режиссер театра-студии Андрей Платонов расскажет собравшимся об истории создания Пушкиным своей исторической пьесы «Борис Годунов».

Выступление начнется в 20:00. Посетить спектакль смогут все желающие после предварительной регистрации на сайте КЦ «Москвич».