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Историческую драму «Борис Годунов» покажут в одном из КЦ ЮВАО
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Историческую драму «Борис Годунов» покажут в одном из КЦ ЮВАО 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Спектакль по историческому произведению Александра Пушкина «Борис Годунов» продемонстрируют артисты театра-студии «Традиция» на Юго-Востоке столицы. Постановка состоится в культурном центре «Москвич» на Волгоградском проспекте 6 июня.
«В своем историческом произведении Александр Сергеевич Пушкин повествует о трагических событиях в России конца XVI века», — пояснили на сайте КЦ «Москвич».
Организаторы подготовили для зрителей сюрприз. Им предстоит выступить создателями происходящего на сцене, поменявшись местами с актерами театра. Режиссер театра-студии Андрей Платонов расскажет собравшимся об истории создания Пушкиным своей исторической пьесы «Борис Годунов».
Выступление начнется в 20:00. Посетить спектакль смогут все желающие после предварительной регистрации на сайте КЦ «Москвич».
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