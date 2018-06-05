«Летние балетные сезоны-2018» откроются на сцене РАМТ 1 июля

1 июля на сцене РАМТа открываются XVIII «Летние балетные сезоны» — балетная классика нон-стоп в самом центре Москвы.

Первым спектаклем «Летних балетных сезонов» по традиции станет главный русский балет — «Лебединое озеро» в исполнении нового участника проекта, Национального классического балета. Молодой коллектив, основанный в 2010 году, много гастролирует по России и миру, бережно сохраняет традиции русского балета и уже зарекомендовал себя как ревностный хранитель классического балетного искусства.

Впервые в репертуаре «Летних балетных сезонов» появится балет Мариуса Петипа «Баядерка» в исполнении Национального классического балета. В основе сюжета лежит красивая древнеиндийская легенда о трагической любви танцовщицы и воина. На сцене — роскошные костюмы, яркие декорации, виртуозная техника исполнения и, конечно, немного волшебства.

В этом году в проекте вновь принимает участие Театр балета «Арт-Да» — молодой перспективный коллектив, чьи выступления с восторгом были встречены публикой в прошлом сезоне. Труппа, имеющая высокий творческий потенциал как в классическом, так и в современном направлениях, работает под девизом «Талант и преданность классическим традициям русского балета».

Вернулся в афишу «Летних балетных сезонов» Театр классического балета Смирнова-Голованова, больше известный как «Смирнов Балет». Коллектив, основанный Виктором Смирновым-Головановым в 1988 году, стал первой в СССР негосударственной балетной труппой. На «Сезонах» «Смирнов Балет» представит «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта» в редакции Виктора Смирнова-Голованова, а также «Дон Кихот» и «Жизель».