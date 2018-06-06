Пушкинский день отметят в Москве стихами, флешмобом и вручением премии «Лицей»

МОСКВА, 6 июня. / ТАСС /. День рождения поэта Александра Пушкина в среду отметят в Москве чтением стихов, флешмобом и вручением молодым авторам литературной премии «Лицей». Основная программа мероприятий развернется на Пушкинской площади, где будет установлена сцена, а гости смогут расположиться на ступенях Театра Мюзикла.

Как сообщили в пресс-службе Роспечати, «Башмет Центр» представит авторскую программу пианиста Ивана Рудина «На грани возможного». Читать стихи классика будет народная артистка РФ Антонина Кузнецова , а также финалисты конкурса «Живая классика». Актер театра и кино Вениамин Смехов проведет поэтический вечер «На фоне Пушкина…».

Все желающие приглашаются поучаствовать во флешмобе «Я вас любил…». Для этого надо прийти на Пушкинскую площадь с томиком стихов поэта и ровно в 16:45 мск, встав на ступени Театра Мюзикла, прочитать вслух строки: «Я вас любил…».

Кульминацией праздника на Пушкинской площади обещает стать церемония награждения молодых авторов литературной премией «Лицей». Среди соискателей — авторы из Севастополя, Минска, Нижнего Новгорода, Пензы, Сан-Диего, Кубинки, Омска, Казани и Уфы.

Музейный день и селфи с Пушкиным

По традиции, 6 июня, Государственный музей А. С. Пушкина и его филиалы — Мемориальная квартира А. С. Пушкина на Арбате, Дом-музей В. Л. Пушкина, Меморальная квартира Андрея Белого , Выставочные залы ГМП работают в режиме «открытых дверей». Для посетителей бесплатно открыты все постоянные экспозиции и выставки музея.

Кроме того, все желающие смогут сфотографироваться в Москве с виртуальными двойниками Пушкина. Это можно сделать с помощью специального приложения для мобильных телефонов Histars. Одна из точек для селфи появится на пересечении Малой Почтовой улицы и Госпитального переулка.

Виртуальных двойников также можно будет найти на Театральной площади, на Тверской улице, Пушкинской набережной, Пушкинском мосту и рядом со станцией метро «Пушкинская». Сделать фото с поэтом можно будет и на территории пяти столичных парков, в том числе в «Сокольниках», Парке Горького и «Зарядье».