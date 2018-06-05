Фестиваль «Мультимир» посетили более 150 тысяч человек

За 5 дней фестиваль анимации и развлечений «Мультимир» на ВДНХ посетили более 150 тысяч гостей.

Официальный старт мероприятия был дан утром 30 мая. Гостей приехала поздравить с открытием уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова . В этот же день в рамках деловой программы анимационные студии представили свои новинки, а также обсудили с экспертами и производителям возможности развития индустрии товаров для детей.

А вечером 30 мая на главной сцене «Мультимира» подвели итоги индустриальной премии в сфере анимации и лицензирования. Награды вручили в 23 номинациях: были названы лучший мультсериал и полнометражный анимационный фильм года, определены лучший герои и героиня, лучшая песня и актер озвучивания, а также названы лучшие товары, произведенные по анимационным лицензиям. Победителей определили по результатам голосования профессионального жюри и зрителей. Больше всего призов получили студии «Паровоз», «Мельница» и «Рики» за проекты «Сказочный патруль», «Три богатыря и принцесса Египта», «Смешарики».

Традиционно на фестивале маленькие гости смогли встретиться с героями своих любимых мультфильмов «Маша и Медведь», «Ми-ми-мишки», «Смешарики», «Деревяшки», «Лунтик», «Сказочный патруль», " Аркадий Паровозов ", «Лео и Тиг», «Колобанга» и многими другими. Ежедневно на центральной аллее павильона проходил грандиозный парад мультперсонажей, а на сцене выступали артисты Академии популярной музыки Игоря Крутого, а также музыкальный проект «Кукутики», театр Н. И. Сац, научное шоу «Наукомания» и другие артисты.

Кроме того в рамках фестиваля состоялось около 250 мастер-классов для родителей, педагогов и специалистов предприятий, изготавливающих игры и игрушки, организованных Ассоциаций предприятий индустрии товаров для детей и Национальной ассоциация игрушечников России.

А 2 июня состоялась премьера мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова 2» — продолжение известного одноименного мультфильма, снятого киностудией «Союзмультфильм» в 1988 году.

Согласно опросу посетителей, проведенному экспертами Института современных медиа (MOMRI), почти половина посетителей фестиваля уже были на «Мультимире» в 2017 году и в этом году пришли снова. 95% гостей фестиваль понравился, и в следующем году они хотели бы попасть на него опять.