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«Страшно признаться жене»: Максим Матвеев откровенно о муках совести
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«Страшно признаться жене»: Максим Матвеев откровенно о муках совести 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Максим Матвеев дал откровенное интервью. Популярный актер рассказал о новом спектакле, в котором его герой мучается и не может принять решение, кого из двух женщин ему выбрать.
Максим Матвеев играет главную мужскую роль в спектакле в рамках фестиваля «Толстой Weekend». Постановка основана на повести Льва Толстого «Дьявол». Считается, что классик писал это произведение, исходя из собственных воспоминаний и статьи в газете о неком дворянине, который убил крестьянку и покончил с собой.
"Мой герой мучается и не может принять решение в сторону той или иной женщины только потому, что обладает достаточно высоким уровнем морального воспитания", — охарактеризовал своего альтер-эго Максим Матвеев.
По мнению артиста, его герой не смешон, а скорее жалок. «Из-за того, что он не отнесся внимательно к чувствам, которые его влекли к крестьянке, возникла череда лжи по отношению к близким людям, выбраться из которой оказалось очень сложно», — заключил популярный актер.
Матвеев убежден, что в произведении затронуты несколько важных смыслов, и суть его глубока. Повесть не только о банальной измене, но и о том, что ложь и недосказанность привели к фатальным последствиям для всех. «Моему герою страшно признаться жене, что он не чувствует к ней того, что он себе придумал и в чем ее убедил. На мой взгляд, в самом конце он выбирает единственный возможный для себя выход, потому что боится сделать больно жене», — цитирует Максима Матвеева HELLO!
Актер отметил, что обуреваемый страстями его герой все время думает о том, что он в ответе за свою законную супругу. «Можно сказать, что помещик „приручил“ свою жену, только вот быть с ней не может. Именно поэтому нельзя сказать, сдался герой или выиграл — это должны решить зрители», — заявил артист.
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