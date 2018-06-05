Театральный центр «Свободный 24» приглашает на концерты и спектакли в июне

Программу культурных мероприятий в июне обнародовал театральный центр «Свободный 24», работающий на базе библиотеки № 96.

На два акустических концерта, шесть спектаклей и один киносеанс приглашает новогиреевцев Арт-центр «Свободный 24» в июне. Из девяти мероприятий семь пройдут бесплатно — нужно только предварительно зарегистрироваться на странице центра на Timepad: https://svobodniy24.timepad.ru/

Любителям театра предлагают в июне посмотреть четыре бесплатных спектакля.

В воскресенье, 10 июня в 19.00 состоится спектакль ТРУ Театра по мотивам романа Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигиле» и российской рок-музыки конца прошлого века. Возрастное ограничение — 18+.

Спектакль Андрея Давыдова «Шинель» по одноименной повести Гоголя пройдет 14 июня, в 20.00. Он предназначен для зрителей старше 16 лет.

В субботу, 16 июня, на Свободном покажут спектакль «Весной вернусь» театра «Опыты драматических изучений». Начало — в 19.00, 16+.

Спектакль театра «Бы» «Такая тоска II такая нежность» по рассказам Александра Вампилова можно будет посмотреть в пятницу, 22 июня. Спектакль предназначен для зрителей старше 12 лет, начало в 20.00.

Два акустических концерта — очень разных, но одинаково интересных тем, кто любит музыку «со смыслом» также пройдут в первый месяц лета.

Во вторник, 19 июня состоится акустический концерт театра «Бы» ко Дню памяти и скрби. Начало в 19.00, возрастное ограничение — 12+, а субботу, 23 июня, Арт-центр приглашает на акустический концерт Мазана Поштарова. Начало в 19.00, 12+.

Последним культурным мероприятием июня на Свободном станет киносеанс — фильм «Уличный кот по имени Боб» можно будет посмотреть 27 июня в 19.00 часов. Фильм снят для зрителей старше 16 лет.

Фото со страницы «Свободный 24» на фейсбук.