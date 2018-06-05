Кайков Андрей Альбертович 

Дата рождения: 25 декабря 1971 года
Место рождения: Брянск
Знак зодиака: Козерог
Андрей Кайков родился в семье руководителя местного кукольного театра и сотрудницы библиотеки. В детстве актерская профессия еще не успела заинтересовать Андрея, он видел себя скорее врачом-хирургом. Но все изменилось, когда отец взял его на вечер театрально-литературных постановок творческого клуба «Факел». Юноша стал посещать занятия в «Факеле» и участвовать в его постановках. Окончив школу Андрей твердо решил стать артистом и отправился в Москву, где подал документы во все театральные ВУЗы столицы. К сожалению ни в одном из них его талант не оценили и ему пришлось вернуться в родной Брянск. Там он некоторое время учился в культпросветучилище, из которого был отчислен за отказ вступить в комсомольскую организацию. Кайков по-прежнему работал в «Факеле». На одном из выездных спектаклей его судьба вновь сделала крутой поворот. На театральном фестивале в Калуге, где выступал молодой актер, членами жюри были преподаватели из Высшего театрального училища имени Бориса Щепкина. Они предложили Андрею вновь попробовать свои силы и все же поступить. В итоге в 1990 году Кайков стал студентом у мастера Николая Верещенко. После получения диплома артиста пригласили в театр «Содружество актеров Таганки», где он сразу получил главную роль в спектакле «Белые столбы» по произведению Салтыкова-Щедрина. Андрей до сих пор состоит в труппе театра, причем играет преимущественно серьезные драматические роли, что контрастирует с его экранными образами — чаще комедийными. Поначалу Кайкову давали лишь небольшие эпизоды в фильмах и роли в рекламных роликах. После съемок в рекламе чипсов Андрея пригласили на канал РЕН-ТВ в скетч-шоу «Дорогая передача», которое спустя год переехало на СТС и сменило название на «6 кадров». Программа очень полюбилась зрителям за простой и не пошлый юмор, а Кайков вместе с другими участниками шоу обрел заслуженные известность и признание.
Личная жизнь
Как не раз заявлял сам артист, девушки никогда не обращали на него особого внимания, однако он трижды женился. Его первой женой стала сокурсница Евгения Дмитриева. Они прожили в браке два года, но из-за загруженности работой и недостатка общения были вынуждены расстаться. Второй раз Андрей сочетался браком с другой актрисой, Анной Моховой, с которой провел семь лет. В этот период у них родился сын Василий, в судьбе которого Кайков принимает непосредственное участие. Третий брак актера оказался надежнее двух предыдущих и, похоже, счастливее. Со своей нынешней супругой Людмилой, журналисткой по образованию, Андрей воспитывает двоих сыновей Валерия и Никиту.
Интересные факты
Первую роль в «Содружестве актеров Таганки» Кайков получил «по наследству» от основателя театра Леонида Филатова. Мэтр в силу возраста уже не мог ее исполнять, а Андрей отлично справился с поставленной задачей.
Фильмография
1994 — Лимита
1995 — На углу, у Патриарших
2005 — Аэропорт
2005 — Девочки
2005 — Золотой телёнок
2005 — Солдаты-5 2006 — Конец света
2006 — Моя прекрасная няня
2006 — Счастливы вместе
2006 — Кто в доме хозяин?
2006 —Кадетство
2007 — Аферисты
2007 — Морская душа
2007 — Студенты International
2007 — Вся такая внезапная
2007 — Папины дочки
2008 — Никто не знает про секс 2 2008 — Короли игры
2008 — Новогодняя засада
2008 — Очень русский детектив
2009 — Генеральская внучка
2009 — Деревенская комедия
2009 — Синдром Феникса
2010 — На измене
2010 — Гаражи
2010 — Воронины
2011 — All inclusive, или Всё включено
2012 — Ржевский против Наполеона
2012 — Улицы разбитых фонарей 12 2012 — Большая ржака
2012 — О нём 2012 — Ералаш
2012 — Свидание
2012 — Москва 2017
2013 — Страна хороших деточек
2013 — Улицы разбитых фонарей 13 2013 — Всё включено 2 2013 — Горюнов
2014 — Неваляшка-2 2014 — Море. Горы. Керамзит
2016 — Максимальный удар
2017 — Мир вашему дому!
2017 — Оперетта капитана Крутова