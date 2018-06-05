Алексей Лебедев: все проекты «РОСКОНЦЕРТА» инициированы межправительственными соглашениями

Москва, 5 июня 2018 г. Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» — уникальное продюсерское государственное учреждение, отметившее в 2017-м году 50-летний юбилей.

В творческом багаже известной команды — работа в течение многих лет на Международном конкурсе им. П. И. Чайковского и Международном конкурсе артистов балета и хореографов в Москве; участие в организации и проведении культурных мероприятий всероссийского и международного масштаба, — фестивалей искусств и дней культуры в разных странах, а также зарубежных мероприятий подобного рода в нашей стране.

О том, чем живет «РОСКОНЦЕРТ» сегодня, рассказывает Генеральный директор Алексей Лебедев

Алексей, вы руководите компанией, на которую возложена одна из самых благородных миссий — осуществление культурного обмена между Россией и всем миром…

— Мероприятий такого рода проводится нами очень много. Осенью прошлого года «РОСКОНЦЕРТ» явился организатором грандиозного события, которое с успехом прошло в Мариинском театре — это выступление Театра масок Кхон по случаю 120-летия установления дипломатических отношений между Россией и Королевством Таиланд. Масштабный фестиваль индийской культуры «НАМАСТЕ, РОССИЯ» состоялся в 10 российских городах! С большим резонансом проходили «Дни культуры Армении в России» на сцене Большого зала Московской консерватории, а также в залах Третьяковской галереи. К нам в Россию приезжали артисты из Филиппин, ЮАР, Японии, Киргизии, Узбекистана, Абхазии и мн.др.

Особенно хочется отметить новый «молодой» проект «Русские сезоны», который осуществляется по поручению нашего Президента. В этом году «Русские сезоны» проходят в Италии, а в прошлом году — старт им был дан в Японии. Буквально несколько дней назад мы участвовали в Церемонии открытия обменных годов России и Японии, которая прошла в Большом театре с участием первых лиц — Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ . В своей речи господин Абэ отметил, что год назад он присутствовал на открытии «Русских сезонов» в Токио, и открывались они балетом Большого театра России. Прошёл ровно год и японская культура пришла к нам. Подчеркну, обменный год России и Японии проводится по инициативе японской стороны, и это один из важных результатов проекта.

Валерий Фокин и Сейчас на Петербургском экономическом форуме в рамках международного проекта «Русские сезоны» мы представили очень интересную выставку, посвященную русскому балету и 200-летию Петипа. Проект «Русские сезоны» презентовал своих послов, которыми в этом году стали Николай Цискаридзе Борис Березовский . После презентации в Михайловском театре вниманию гостей и участников экономического форума был представлен концерт пианиста Бориса Березовского…

Только что на упомянутом вами Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения о продвижении российских культурных миссий за рубежом между Фондом «РОСКОНГРЕСС» и ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ».

— С фондом РОСКОНГРЕСС мы сотрудничаем уже несколько лет, — помогаем готовить культурную программу Восточного экономического форума. Для нас подписание соглашения — это серьезное событие. РОСКОНГРЕСС организует ведущие международные экономические форумы; для нас особо привлекательным станет сотрудничество в сфере подготовки культурных программ Сочинского и Арктического форумов, других международных мероприятий.

Расскажите о сотрудничестве «РОСКОНЦЕРТА» с Санкт-Петербургским международным культурным форумом.

— Мы также подписали соглашение с дирекцией Санкт-Петербургского международного культурного форума. Сотрудничаем мы очень давно, а теперь, я думаю, наше взаимодействие станет еще более разносторонним. Отмечу, что уже в течение ряда лет в рамках обменных культурных мероприятий по линии Министерства культуры коллективы и солисты, выступающие здесь в России, одно из своих выступлений обязательно проводят в рамках Питерского культурного форума. В прошлом году артисты из ЮАР, Индии и Японии представили свое искусство в лучших залах Санкт-Петербурга. В этом году мы ожидаем китайских исполнителей, а также их участие в программе Санкт-Петербургского культурного форума.

Вы имеете в виду «Диалог искусств», который организовывает «РОСКОНЦЕРТ» между представителями российской и китайской культурной элиты?

— Я надеюсь, что такой формат в дальнейшем мы будем организовывать и с другими странами, ведь результаты «Диалога» — действительно впечатляют. Это профессиональная площадка обмена мнениями, на которой обсуждаются самые насущные вопросы современной культурной сферы, будь то менеджмент, гастрольная деятельность или новые веяния в художественном образовании.

Так, два года назад, состоялся «Российско-китайский диалог исполнительских искусств» между руководителями и директорами ведущих российских и китайских театров. Итогом стало вступление пяти российских театров в Китайскую международную ассоциацию «Шелковый путь». Теперь эти театры гастролируют в Китае. В прошлом году «Диалог искусств» проходил в городе Гуанджоу, во время XVIII Заседания российско-китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Диалог был посвящен проблемам художественного образования. В результате возникло соглашение между известным российским вузом ГИТИС и рядом китайских учебных заведений…

Какова роль Министерства культуры РФ в осуществлении деятельности «РОСКОНЦЕРТА»? Есть ли какие-то специальные рекомендации; свободны ли вы в выборе артистов как продюсерская компания.

— Как правило, нас не ограничивают в выборе коллективов и солистов, а также в составлении программ. Министерство культуры дает нам ценные рекомендации, советует; помогает своим административным ресурсом, ведь практически все проекты «РОСКОНЦЕРТА» инициированы межправительственными соглашениями. Выполнение таких заданий должно проходить на самом высоком уровне. В наши обязанности входит обеспечение всех заявленных условий, включая технический райдер и множество других составляющих. Принимая зарубежных артистов, мы стремимся, помимо официальных мероприятий, предусмотреть специальную культурную программу, ведь многие артисты приезжают в нашу страну впервые.

При формировании программ концертов, представляющих нашу страну за рубежом, мы, в первую очередь, обращаемся, к выдающимся коллективам, имеющим федеральный статус. Их выступления подразумевают высокий профессионализм, будь то симфонический оркестр или народный коллектив, хореографический или фольклорный. Стараемся разнообразить концертные программы, чтобы принимающая нас сторона узнала о русской культуре как можно больше, и не только в свете таких известных символов, как русских балет или академическая симфоническая музыка. Мы представляем также кинематографические показы, современные музыкально-театральные постановки и фотовыставки.

"РОСКОНЦЕРТ" также принимает участие в различных мероприятиях государственной важности…

— Это происходит достаточно часто. Только что провели масштабный концерт на Красной площади, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Буквально на днях отправили на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Пекине несколько наших коллективов, которые выступают для гостей и участников форума. В прошлом году, в рамках визита нашего Президента в Туркмению мы привозили в Ашхабад один из лучших российских хореографических коллективов — Ансамбль Моисеева.

С участием двух глав государств — России и Бразилии — проходил гала-концерт лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов. Таких примеров очень много, не говоря уже об упомянутых «Русских сезонах», Петербургском экономическом форуме, ВЭФ, Петербургском культурном форуме, на которых, по традиции, всегда присутствуют Президент и члены Правительства Российской Федерации

Помимо фестивалей искусств и Дней культуры «РОСКОНЦЕРТ» проводит два крупнейших всероссийских конкурса — музыкальный и балетный. Есть ли у этих конкурсов перспектива стать главными конкурсами страны, как это было в советское время?

— Традиция проведения этих конкурсов возрождена из хорошей советской практики. Всероссийский музыкальный конкурс является преемником Всесоюзного, который проходил в нашей стране с 1933 года. В этом году Всероссийский музыкальный конкурс особенно важен для нас. Мы открываем его третий цикл; это специальности: «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «сольное пение». И те, кто победят на нём, станут первыми участниками XVI Конкурса Чайковского, который пройдёт в 2019 году, т.к. по условиям, лауреаты ВМК без предварительных прослушиваний сразу попадают на I тур Конкурса Чайковского.

I и II туры Всероссийского музыкального конкурса проходят во всех федеральных округах, а члены жюри — авторитетные профессора и педагоги — проезжают в прямом смысле этого слова всю Россию от Санкт-Петербурга до Владивостока. По возвращении в Москву, они приглашают на III тур самых лучших и талантливых ребят. Именно в этом году, благодаря Министерству культуры и Правительству РФ, нам удалось увеличить призовой фонд ВМК. За всю восьмилетнюю историю возрожденного смотра, стало ясно, что и в отдаленных регионах есть очень одаренные молодые исполнители, которые после участия в ВМК становятся лауреатами престижных и уважаемых международных конкурсов.

Всероссийский балетный конкурс, по сути, — это тоже старт и подготовка наших молодых участников к Международному балетному конкурсу, одному из самых старейших в мире. Лауреатами прошлого конкурса стали артисты из России и 14 стран мира. В этом году на Всероссийском конкурсе артистов балета и хореографов — одна из любопытнейших, на мой взгляд, специальностей — «хореографы». Мы с нетерпением ожидаем креативных молодых участников — хореографов-постановщиков, ведь, они, по сути, — это будущее мирового балетного искусства…

XVI Конкурс Чайковского уже не за горами. Как осуществляется подготовка к нему?

— Мы провели первый Оргкомитет, дали официальный старт подготовки к самому важному культурному событию 2019 года. Конкурс пройдёт в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге, на лучших концертных площадках. Для нас, наверное, самым волнующим будет работа с новой номинацией — «духовые инструменты». Считаю, это нововведение абсолютно правильным и своевременным, подтверждающим мысль о том, что конкурс развивается, не стоит на месте. И это сейчас Международный музыкальный конкурс номер один!..

Беседовала

Татьяна Эсаулова