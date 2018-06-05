Дмитрий Бертман сравнил Большую Никитскую с Бродвеем

Народный артист России Дмитрий Бертман , художественный руководитель и основатель «Геликон-оперы», поставил более ста спектаклей в России и за рубежом, в том числе в Австрии, Германии, Финляндии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Новой Зеландии, Франции, Швеции, Эстонии, но искренне признается, что любит только Москву.

Расстаться с городом не готов ни за какие мегаполисы мира. Во время прогулки по Большой Никитской в интервью «ВМ» он рассказал, какой ему видится любимая столица и что он хотел бы в ней изменить.

— Дмитрий Александрович, в реконструированной усадьбе вы и ваш коллектив даете представления около трех лет. За это время изменилась Большая Никитская — улица, на которой располагает музыкальный театр. Как вы оцениваете эти перемены?

— Оцениваю не только я, а в первую очередь москвичи. А еще иностранцы. Четыре международных агентства устраивают туры в Москву с посещением театра «Геликон-опера». Здание на Большой Никитской стало известно на весь мир. Оно красивое, функциональное, с особой исторической зоной и современным уникальным залом, с великолепной сценой. С момента открытия театра не прошло и трех лет, но ни на один день «Геликон-опера» не переставала работать. Наша труппа до сих пор находится в большом воодушевлении, рассказывая всем о том, в каком здании они работают, как благоустроены улицы вокруг. Все счастливы, и я тоже. И когда меня спрашивают, какая моя любимая постановка, я отвечаю, что это сама «Геликон-опера». Хотя и не я ее автор.

— Почему так решили?

— У этой постановки есть много соавторов, но главный художественный руководитель — мэр Москвы Сергей Семенович Собянин . Именно он принимал решение о том, чтобы наш театр получил такой изумительный облик. Он сам контролировал процесс строительства, строго следил за тем, чтобы все было в срок. Личное участие принимал и заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин , приезжал на стройку, общался с инженерами и рабочими. Как-то раз мы пожаловались на проблемы с инженерными коммуникациями со стороны Калашного переулка. Глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков лично разрешил этот вопрос. Ценно, что Москва получила такую хорошую и слаженную команду управленцев, неравнодушных к судьбе города людей.

— А улица, на которой театр расположен?

— Мы с вами сидим на очень красивой улице. Под ногами — ровная плитка, вокруг — цветы, фасады расчищены от рекламы, обновлены, над головой нет связок проводов, открыты ресторанчики. Создаётся полное ощущение европейского города. Мне весь этот район нравится. Он связан с культурой, пропитан необычайной энергетикой искусства. Рядом — дом Станиславского, квартира Неждановой, Московсковская консерватория, театр Маяковского, неподалеку — МХТ, театр имени Пушкина. Такой столичный Бродвей.

— И никаких нареканий к благоустройству?

— Хотелось бы, чтобы деревья посадили, как на Тверской улице или Садовом кольце. Недавно встречался со Светланой Немоляевой , она вспоминала время, когда на Тверской срубили деревья. Призналась, что очень переживала за судьбу улицы тогда. А теперь отмечает, что липы в центре Москвы — это чудо.

— А в целом по Москве какие перемены заметили?

— Их очень много! Можно начать с того, что изменился сам подход в отношении к горожанам. Например: мы идем в центры госуслуг «Мои документы» и не тратим массу времени для получения нужной бумажки, не ездим в погоне за ней по всему городу, не достаем по знакомству справки. Пользуемся такси. С частных машин пересели на легальные желтые авто. Они быстрее, дешевле, удобнее и безопаснее. Для них есть выделенные полосы. И если раньше их ругали, в том числе и я, то теперь оценили их удобство. Заказывая такси, я точно знаю, в какое время я окажусь в нужной точки Москвы.

— А общественным транспортом пользуетесь?

— И им тоже. Посмотрите, как расширилась городская сеть метро. Новые станции востребованы у пассажиров.

— А в сфере культуры какие изменения, на ваш взгляд, стали самыми заметными?

— Во-первых, строятся новые театры. «Табакерка» получила свою сцену, расширили площади Et Cetera, Москва принимала участие в создании нового пространства Театра Наций. Во-вторых, есть еще одно хорошее решение — ветераны сцены получают прибавку к пенсии. А, в-третьих, театрам дали свободу творчества в виде хорошей грантовой поддержки. Это дорогого стоит!

— А знаковые объекты Москвы можете назвать?

— Конечно! Стадион «Лужники», парк «Зарядье» — имиджевые объекты города. Я никогда не знал, что могут открываться такие виды на Москву, пока не побывал в «Зарядье». Кремль, Московоречье, церкви на Варварке — все смотрится по-другому. А аттракционы? «Полет над Москвой» и «Полет над Россией» посетить просто необходимо. Я часто вожу своих друзей на аттракцион, говоря вначале, что мы идем полетать. Они спрашивают — «на вертолете?» Я рассказываю, что они увидят столицу с красивой высоты. Верят. А потом все уходят в восторге из парка.

— Вы часто ездите в другие города. Сравниваете ли их с Москвой?

— Я родился в столице, обожаю ее и считаю ее самым особенным городом, не похожим на другие. Наш мегаполис вместил европейские черты, имеет некоторые общие черты с Нью-Йорком, Веной. Сейчас можно гордиться чистотой Москвы, ее ухоженностью, оригинальной подсветкой, а еще — безопасностью и доступностью нужной инфраструктуры. В отличие от Европы, ночью в Москве можно спокойно съездить в магазин, я в позднее время суток могу дойти до химчистки или парикмахерской, так как днем на это нет времени. Даже купить подарок. Например, книги, которые мне нравится дарить друзьям. Можно выбирать любой театр для посещения. В Москве 80 театров. Какой европейский город сможет похвастаться таки количеством государственных учреждений культуры? И это уникальное отличие российского мегаполиса от других — наш город поставил культуру во главу как свою национальную идею. Наличие музеев, культурных центров, театров, храмов, музыкальных залов — вот она культурная характеристика города. И Москва преуспевают в этом направлении.

— А коллеги из других городов и стран как воспринимают Москву?

— У меня много друзей в разных странах. Они все — фанаты Москвы, часто приезжают просто так, погулять по нашим улицам. Мой друг и коллега — директор оперы в Дюссельдорфе Кристоф Майер приезжает на выходные в Москву. Для него это отдых. Знаю одного итальянского режиссера, которого можно запросто встретить в Москве. Многие интересуют, как купить здесь квартиру. Просто потому, что людям нравится здесь, иностранцы влюбляются в наш город, где старинная архитектура соседствует с новейшими технологиями, где эклектика приносит удовольствие.

— Какие перемены хотели бы увидеть в ближайшие годы?

— Мне хотелось бы, чтобы погода у нас стала получше, меньше — холода, а солнце светило чаще. Это единственная нерешаемая проблема. В остальном Москва развивается, и мы любим город нашей жизни. Я много работал за рубежом, до сих пор из Канады, Швеции поступают предложения о работе в других странах. Но даже предлагаемые деньги не могут пересилить любовь к тому миру, который живет в Москве. Во многих городах мира у меня есть друзья, а здесь — семья.