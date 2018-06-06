Cirque du Soleil выступил с новым шоу OVO в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. / ТАСС /. Cirque du Soleil ("Цирк дю Солей") спустя семь лет выступил с новым шоу OVO в Екатеринбурге в рамках гастрольного тура по России. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь шоу Николя Шабо.

"Спустя семь лет Cirque du Soleil вновь приехал в Екатеринбург с новым для города шоу OVO в рамках гастрольного тура, которое рассказывает о мире обаятельных насекомых, раскрывает один день из их жизни. На сцене представлены декорации в виде лесного убежища, в котором они все обитают. В труппе постановки задействовано 50 исполнителей и музыкантов, вся музыка шоу исполняется вживую. Каждый из наших артистов играет какое-то насекомое: жука, скарабея, муху, божью коровку", — сказал Шабо.

По его словам, все артисты повторяют поведение насекомых, их повадки, а костюмы схожи с настоящими насекомыми. «Они мирно соседствуют в своих лесных убежищах, пока в один прекрасный день их гармонию и тишину не нарушает одна наглая муха. Ей придется завоевать симпатию этого сообщества», — добавил Шабо.

Он рассказал, что идея представления возникла, когда создатели постановки присмотрелись к миру насекомых. «У простых людей одно упоминание слов „насекомое“, „жук“, „таракан“ вызывает не самые приятные ощущения, но авторам этого шоу присмотрелись к миру насекомых под лупой и поняли, насколько он яркий, пестрый, разноцветный. Все вдохновлено природой, естественной средой», — сообщил он.

Шабо отметил акробатику артистов, которая находится «на грани человеческих возможностей». Он уточнил, что в сценографии присутствует очень много изгибов, кривых линий. «В первом номере „Свободная проволока“ снаряд исполнителя похож на паутину. Или, например, в постановке есть впечатляющий, мощный номер „Стена“, исполнители которого играют роль сверчков: в прыжке они могут превысить собственный рост в 3 раза», — пояснил он.

Шоу уже увидели более 5 млн человек более чем в 100 городах мира, уточнили в пресс-службе цирка. В труппе шоу работают 100 человек из 20 стран. Музыка на всех выступлениях исполняется вживую группой из семи музыкантов. Вместе с шоу перевозится собственная сцена, реквизит, акробатическое, световое, звуковое оборудование, свой тренажерный зал, более тысячи элементов костюмов и даже собственные стиральные машины.

О цирке

Cirque du Soleil был основан в Канаде в 1984 году. Сперва его труппа состояла из 20 уличных артистов, сейчас в Cirque du Soleil работают 5 тыс. человек из более чем 50 стран. Зрителями шоу Cirque du Soleil уже стали более 100 млн человек. В Москве гастроли канадского цирка впервые прошли в 2009 году.