Деревянные ложки, чугунки и острие косы «запоют» в «Городе ремесел»

Премьеру детской музыкальной сказки представил сегодня оркестр народных инструментов «Перезвоны» на сцене Вологодского колледжа искусств. Спектакль «Как князь ремеслу обучился» поставили самостоятельно специально для международного фестиваля «Город ремесел». Сегодня постановку посмотрели вологодские школьники.

Главная особенность спектакля в том, что он — уникален. Поскольку сказок о ремесленниках как таковых нет, ее сочинили самостоятельно. Сюжет рассказывает о князе, который с детства не умел ничего делать, но был баснословно богат. Однако, встретив любовь, он преодолел тернистый путь и проникся ремеслом.

Режиссером-постановщиком выступил Сергей Закутин , музыкальной составляющей занимается художественный руководитель оркестра Александр Султаншин. Это не первая музыкальная сказка, которую исполняют «Перезвоны». В репертуаре есть и известные — «Теремок», «По щучьему велению», «Лиса, заяц и петух», «Космическое путешествие» и другие. Все они носят нравоучительный характер. Не стала исключением и эта сказка.

«Этим спектаклем мы рассказываем зрителю о том, что обучиться какому-либо ремеслу можно лишь, пройдя большой и трудный путь. Мастером нельзя стать при помощи волшебства, а только своим трудом», — рассказал художественный руководитель оркестра русских народных инструментов «Перезвоны» Александр Султаншин.

Играют в оркестре профессиональные музыканты: балалаечники, баянисты, гусляры, флейтисты, кларнетисты. Интересен опыт использования нетипичных «музыкальных инструментов», таких как стиральные доски, подковы, дрова, чугунки и даже острие косы. И на них музыканты без труда исполняют народные мотивы. Все в постановке пронизано духом ремесленничества. Кроме того, в очередной раз музыканты выступили и в качестве актеров.

«Все участники нашего коллектива — универсальные музыканты, которые могут не только на своем инструменте солировать, но и вжиться в роль на сцене», — поделился дирижер оркестра, исполнитель главной роли Владимир Алексеев

Вологжане и гости города увидят блестящую игру музыкантов 29 июня на сцене в Кремлевском дворике. Начало постановки в 14.00.

Напомним, в программе масштабного фестиваля «Город ремесел» — ярмарка, шоу, мастер-классы, лекции, выставки, показ мод, конкурсная программа. В ней участвуют больше 350 мастеров из 34 регионов России и 5 зарубежных стран. Еще порядка 500 человек заявились на ярмарку. Пройдет фестиваль до 1 июля. В эти же дни состоятся Русские Ганзейские дни и празднование Дня города. Генеральный партнер этих событий — компания «Макси».