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Лодейнопольский театр «Апрель» станет государственным
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Лодейнопольский театр «Апрель» станет государственным 

Ivyborg.ru 1 час назад
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение, согласно которому с 1 января 2019 года муниципальное бюджетное учреждение «Лодейнопольский драматический театр-студия „Апрель“» переходит в государственную собственность.
Как сообщили в пресс службе правительства Ленинградской области, с учетом «Лодейнопольского драматического театра-студии „Апрель“», количество государственных театров Ленинградской области увеличено до 5. Финансирование деятельность государственных театров и оркестров Ленинградской области происходит за счет средств областного бюджета и осуществляется в рамках региональной государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области».
Новый статус театра «Апрель» позволит увеличить объем его финансовой и методической поддержки со стороны правительства 47 региона.
История театра «Апрель» началась в 1986 году с простой театральной студии без своего зала и постоянного состава, актеры занимались анимацией городских праздников и мероприятий. 1 октября 1991 года Глава администрации Лодейного Поля подписал постановление об образовании Театра — студии «Апрель», с двумя штатными единицами: режиссер и звукооператор.
Всего за время работы театра было поставлено более сорока спектаклей и на данный момент в репертуаре театра «Апрель» — 23 спектакля. В 2017 году здание, в котором располагается труппа, отремонтировали и закупили новое оборудование для сцены, сценические декорации, костюмы и реквизит.
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