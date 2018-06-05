Яковлева Елена Алексеевна 

Дата рождения: 5 марта 1961 года
Место рождения: Новоград-Волынский, Житомирская область, УССР, СССР
Знак Зодиака: Рыбы
Родители Яковлевой не имели отношения ни к кино, ни к телевидению. Отец, Алексей Николаевич, был военным, поэтому семья постоянно меняла места жительства. А мать, Валерия Павловна, работала в НИИ. Несмотря на то, что Яковлева родилась на Украине, практически все детство она провела в Иркутской области, в городе Нижнеудинске. Школу же закончила в Харькове. А на выпускном вечере Лена загадала, что станет знаменитой актрисой, причем решение это пришло после просмотра фильма «Воскресенье» — от игры Тамары Семиной роли главной героини. Она попыталась поступить в Харьковский институт культуры, но приёмная комиссия ей сообщила, что она не обладает «сценической заразительностью». Яковлевой пришлось сменить несколько работ: была картографом, библиотекарем в Харьковском государственном университете и даже комплектовщицей на Харьковском заводе электроаппаратуры. Через несколько лет она все же решилась покорить театральную Москву. Но в столице ее ждали ночевки на вокзале, безденежье, голод, но и первые победы: она поступила в ГИТИС! По словам ее преподавателя Владимира Андреева, уже на вступительных экзаменах ему стало ясно: Елену ждёт большое будущее. По окончании вуза, в 1984 году, Лена была принята в один из ведущих театров столицы — «Современник». А в 1986 году режиссер Валерий Фокин пригласил её в театр им. Ермоловой. Но, проработав там около трёх лет, Яковлева вернулась в «Современник». В 2011 году, однако, вновь покинула этот театр, но весной 2018-го опять в него вернулась — правда, на этот раз в качестве приглашённой актрисы, по просьбе Галины Борисовны Волчек, чтобы «спасти спектакль „Играем… Шиллера“».
«Современник» — это для Елены больше, чем просто место службы, она называла театр своим вторым домом. Перед выходом на сцену она всегда смотрит в зал в дырочку в кулисе. Однажды повесили новую кулису, так актриса взяла вилку и продырявила в новой кулисе дырку, чтобы увидеть, сколько зрителей в зале.
Дебют Яковлевой в кино состоялся в 1983 году, в картине Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Двое под одним зонтом». Потом были «Плюмбум, или Опасная игра» Вадима Абдрашитова и «Время летать» Алексея Сахарова. Но всеобщая известность пришла к актрисе после «Интердевочки» Петра Тодоровского.
Любопытно, что Елена Яковлева, сыгравшая в этой картине жрицу любви Татьяну, в самой смелой сцене ублажения японца играет… вообще без партнера. Ассистенты режиссера трясли кровать, а Петр Ефимович в это время дергал актрису за ногу.
У Тодоровского-старшего Яковлева снялась в четырёх картинах: «Интердевочка», «Анкор, ещё анкор!», «Какая чудная игра» и «Ретро втроём». Так что её вполне можно считать актрисой Петра Тодоровского.
А уж потом была роль Насти Каменской в телесериале «Каменская». Она, конечно же, приумножила популярность актрисы.
Елена Яковлева и на телевидении успела поработать: была телеведущей программ «Что хочет женщина?» и «Право на встречу».
Личная жизнь Елены Яковлевой
Первый брак Яковлевой был со студентом ГИТИСа Сергеем Юлиным. Он распался уже через полгода.
С актером Валерием Шальных, вторым мужем, они до сих пор живут вместе. А началась их совместная жизнь в 1985 году. Впрочем, до ЗАГСа они добрались лишь в 1990-м, причем «на бегу», вырвавшись с репетиций. Благо, ЗАГС находился рядом с театром. Как рассказывает сама актриса, расписаться им пришлось в основном из-за того, что на гастролях их регулярно отказывались заселять в гостиницах в один номер. А жили они в те годы в общежитии, вместе с друзьями — семьями актера Сергея Гармаша и актера и драматурга Владимира Гуркина (он написал пьесу «Любовь и голуби»). Своя квартира появилась только после «Петербургских тайн» в 1992 году.
Были момент, когда семья была на грани развала, но этого, к счастью, не случилось. В 1992 году родился сын Денис. Сейчас он занимается культуризмом.
У Яковлевой целых четыре собаки: хаски Дик, лабрадор Ластик (по паспорту, Леголас), немецкая овчарка Барри (Багратион) и йоркширский терьер Юстус — все мальчики, живут в загородном доме.
Интересные факты: Актриса совершенно не стесняется своих лет, потому что просто не чувствует их. Но Елена Алексеевна при этом очень тщательно следит за собой, регулярно посещает косметолога. И даже как-то ложилась под нож пластического хирурга: приводила в порядок веки. Дома, на подоконниках у Яковлевой растут помидоры и огурцы. После того, как сын Денис сделал на своём теле множество татуировок, Яковлева рассказала, что и у неё самой есть тату на спине. Муж тоже набил татуировку на руке. Роли в театре Театр ЦДР на Соколе 2017 — «Старый дом» Театр им. Пушкина (Тверской Бульвар) 2017 — «Эта прекрасная жизнь» «Современник» 1984 — «Дни Турбиных» 1984 — «Двое на качелях» 1984 — «Три сестры» 1985 — «Навеки девятнадцатилетние» 1986 — «Близнец» 1988 — «Звёзды на утреннем небе» 1989 — «Крутой маршрут» 1990 — «Мурлин Мурло» 1993 — «Титул» 1994 — «Пигмалион» 1996 — «Мы едем, едем, едем» 1997 — «Вишнёвый сад» 2000 — «Играем… Шиллера!» 2000 — «Уйди-Уйди» 2004 — «Бесы» 2004 — «Гроза» 2006 — «Пять вечеров» Театр им. М. Н. Ермоловой 1988 — «Прощай, Иуда…» 1988 — «Костюмер» 1988 — «Снег недалеко от тюрьмы» Антрепризы 2005 — «Бумажный брак». Театральное агентство «Арт-Партнёр XXI» 2009 — «Территория любви». Театральное агентство «Арт-Партнёр XXI» 2015 — «Кто боится Вирджинии Вульф?». Театральное агентство «Арт-Партнёр XXI» Фильмография 1983 — «Двое под одним зонтом» 1984 — «Сильная личность из 2 „А“» 1986 — «Плюмбум, или Опасная игра» 1987 — «Время летать» 1988 — «Верными останемся / Vernymi ostanemsya» 1988 — «Шаг» 1988 — «Полёт птицы» 1989 — «Интердевочка» 1989 — «Лестница» 1989 — «Сердце не камень» 1989 — «Свой крест» 1989 — «Вечный муж» 1990 — «Мать Иисуса» 1990 — «Русская рулетка» 1990 — «Чернов/Chernov» 1991 — «Дело Сухово-Кобылина» 1991 — «Шальная баба» 1992 — «Чёрный квадрат» 1992 — «Анкор, ещё анкор!» 1992 — «Воспитание жестокости у женщин и собак» 1992 — «Одна на миллион» 1993 — «Витька Шушера и автомобиль» 1993 — «Эта женщина в окне…» 1995 — «Какая чудная игра» 1998 — «Ретро втроём» 1998 — «Юкка» 2004 — «Мой сводный брат Франкенштейн» 2004 — «Тайна „Волчьей пасти“» 2006 — «Точка» 2006 — «Никто не знает про секс» 2006 — «Вишнёвый сад» 2006 — «Я остаюсь» 2007 — «Спасибо за любовь!» 2007 — «Ночные посетители» 2008 — «Семейка Ады» 2008 — «Караси» 2008 — «Привет, Киндер!» 2008 — «Жизнь налаживается» 2009 — «Найдёныш» 2010 — «В стиле jazz» 2010 — «Рита» 2010 — «Мамочки» 2010 — «Найдёныш 2» 2012 — «Обменяйтесь кольцами» 2012 — «Пять звёзд» 2012 — «Чистая победа» 2012 — «Найдёныш 3» 2013 — «Вальс-Бостон» 2013 — «Любовь нежданная нагрянет» 2014 — «Дневник мамы первоклассника» 2015 — «Самый лучший день» 2015 — «Страна чудес» 2016 — «Экипаж» 2017 — «Последний богатырь» 2017 — «Ёлки новые» 2017 — «Молоко» 2019 — «Вратарь Галактики» Роли в телесериалах 1995 — «Петербургские тайны» 1998 — «Развязка петербургских тайн» 1999 — «Каменская» 2002 — «Каменская 2» 2003 — «Каменская 3» 2005 — «Каменская 4» 2005 — «Курсанты» 2007 — «Преступление и наказание» 2008 — «Кружева» 2009 — «Каменская 5» 2009 — «Катя: Военная история» 2009 — «Золото скифов» 2011 — «Катя 2» 2011 — «Каменская 6» 2011 — «Я приду сама» 2012 — «Жуков» 2012 — «Любопытная Варвара» 2013 — «Вангелия» 2013 — «Истребители» 2013 — «Женщины на грани» 2014 — «Склифосовский (3 сезон)» 2014 — «Любопытная Варвара 2» 2015 — «Склифосовский (4 сезон)» 2015 — «Любопытная Варвара 3» 2016 — «Научи меня жить» 2017 — «Склифосовский. Реанимация» Награды, премии и звания 1995 — почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». 2001 — лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2000 года. 2002 — почётное звание «Народный артист Российской Федерации». 2006 — Орден Почёта — за большой вклад в развитие театрального искусства и достигнутые творческие успехи.