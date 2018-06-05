Яковлева Елена Алексеевна

Дата рождения: 5 марта 1961 года

Место рождения: Новоград-Волынский, Житомирская область, УССР, СССР

Знак Зодиака: Рыбы

Родители Яковлевой не имели отношения ни к кино, ни к телевидению. Отец, Алексей Николаевич, был военным, поэтому семья постоянно меняла места жительства. А мать, Валерия Павловна, работала в НИИ. Несмотря на то, что Яковлева родилась на Украине, практически все детство она провела в Иркутской области, в городе Нижнеудинске. Школу же закончила в Харькове. А на выпускном вечере Лена загадала, что станет знаменитой актрисой, причем решение это пришло после просмотра фильма «Воскресенье» — от игры Тамары Семиной роли главной героини. Она попыталась поступить в Харьковский институт культуры, но приёмная комиссия ей сообщила, что она не обладает «сценической заразительностью». Яковлевой пришлось сменить несколько работ: была картографом, библиотекарем в Харьковском государственном университете и даже комплектовщицей на Харьковском заводе электроаппаратуры. Через несколько лет она все же решилась покорить театральную Москву. Но в столице ее ждали ночевки на вокзале, безденежье, голод, но и первые победы: она поступила в ГИТИС! По словам ее преподавателя Владимира Андреева, уже на вступительных экзаменах ему стало ясно: Елену ждёт большое будущее. По окончании вуза, в 1984 году, Лена была принята в один из ведущих театров столицы — «Современник». А в 1986 году режиссер Валерий Фокин пригласил её в театр им. Ермоловой. Но, проработав там около трёх лет, Яковлева вернулась в «Современник». В 2011 году, однако, вновь покинула этот театр, но весной 2018-го опять в него вернулась — правда, на этот раз в качестве приглашённой актрисы, по просьбе Галины Борисовны Волчек , чтобы «спасти спектакль „Играем… Шиллера“».

«Современник» — это для Елены больше, чем просто место службы, она называла театр своим вторым домом. Перед выходом на сцену она всегда смотрит в зал в дырочку в кулисе. Однажды повесили новую кулису, так актриса взяла вилку и продырявила в новой кулисе дырку, чтобы увидеть, сколько зрителей в зале.

Любопытно, что Елена Яковлева, сыгравшая в этой картине жрицу любви Татьяну, в самой смелой сцене ублажения японца играет… вообще без партнера. Ассистенты режиссера трясли кровать, а Петр Ефимович в это время дергал актрису за ногу.

У Тодоровского-старшего Яковлева снялась в четырёх картинах: «Интердевочка», «Анкор, ещё анкор!», «Какая чудная игра» и «Ретро втроём». Так что её вполне можно считать актрисой Петра Тодоровского.

А уж потом была роль Насти Каменской в телесериале «Каменская». Она, конечно же, приумножила популярность актрисы.

Елена Яковлева и на телевидении успела поработать: была телеведущей программ «Что хочет женщина?» и «Право на встречу».

Личная жизнь Елены Яковлевой

Первый брак Яковлевой был со студентом ГИТИСа Сергеем Юлиным. Он распался уже через полгода.

С актером Валерием Шальных , вторым мужем, они до сих пор живут вместе. А началась их совместная жизнь в 1985 году. Впрочем, до ЗАГСа они добрались лишь в 1990-м, причем «на бегу», вырвавшись с репетиций. Благо, ЗАГС находился рядом с театром. Как рассказывает сама актриса, расписаться им пришлось в основном из-за того, что на гастролях их регулярно отказывались заселять в гостиницах в один номер. А жили они в те годы в общежитии, вместе с друзьями — семьями актера Сергея Гармаша и актера и драматурга Владимира Гуркина (он написал пьесу «Любовь и голуби»). Своя квартира появилась только после «Петербургских тайн» в 1992 году.

Были момент, когда семья была на грани развала, но этого, к счастью, не случилось. В 1992 году родился сын Денис. Сейчас он занимается культуризмом.

У Яковлевой целых четыре собаки: хаски Дик, лабрадор Ластик (по паспорту, Леголас), немецкая овчарка Барри (Багратион) и йоркширский терьер Юстус — все мальчики, живут в загородном доме.