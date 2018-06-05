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Московский театр эстрады празднует 64-летие
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Московский театр эстрады празднует 64-летие 

Вечерняя Москва 28 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Открытие Московского государственного театра эстрады состоялось 5 июня 1954 года. «ВМ» вспоминает, как развивалась история легендарного культурного учреждения.
После закрытия в 1936 году Московского мюзик-холла столичная эстрада осталась без постоянного помещения для выступлений. Московский театр эстрады открылся в доме на Садово-Триумфальной площади, где раньше находились ресторан «Алькадар» и Театр сатиры. Создателями культурного учреждения была группа ведущих артистов московской эстрады во главе с народным артистом РСФСР Николаем Смирновым-Сокольским.
Первым спектаклем нового театра стал «Его День рождения», поставленный Александром Конниковым. Одним из ключевых мест в программе был фельетон-обозрение Смирного-Сокольского, отличавшийся острой сатирой по отношению к современным авторам. Обращаясь к памятнику Владимира Маяковского, Николай Павлович выражал надежду артистов эстрады, что новый театр станет достойным соседом великого поэта.
В феврале 1961 года Смирнов-Сокольский вновь перерезал алую ленточку. Театр Эстрады переехал в Дом правительства на Берсеневской набережной, где работает и до сих пор. Он запомнился многим москвичам незабываемыми встречами с Ленинградским театром миниатюр под руководством Аркадия Райкина, оркестрами Леонида Утесова, Бориса Ренского и Эдди Рознера. Кроме того, на его сцене буквально родился Театр двух актеров — Марии Мироновой и Александра Менакера. Там же начинали карьеру звезды российской эстрады: Алла Пугачева, София Ротару, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Игорь Саруханов, Елена Ваенга и другие. Более того, именно здесь прошли первые сольные концерты Олега Газманова и Сергея Пенкина, а в разное время выступали даже зарубежные звезды. В том числе — Эдит Пиаф, Мирей Матье, Марлен Дитрих, арина Влади, Шарль Азнавур, Пьер Ришар и многие другие.
К юбилейному 50-му сезону в театре Эстрады обновился интерьер: переоборудовали фойе и гардероб, создали театральное кафе, а в зрительном зале впервые за 20 лет заменили кресла. Сейчас театр также может похвастаться современной световой, звуковой и видеоаппаратурой.
Каждый сезон театр Эстрады радует москвичей и гостей столицы новыми спектаклями и концертами, творческими вечерами и юбилейными программами артистов самых разных жанров.
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