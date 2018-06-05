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Памятник Высоцкому работы Шемякина вернули на место
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Памятник Высоцкому работы Шемякина вернули на место 

Волга Ньюс 2 часа назад
Мемориал открыли на ул. Молодогвардейской 25 января 2008 г. в 70-летнюю годовщину со дня рождения поэта. Во Дворце спорта, рядом с которым установили памятник, 29 ноября 1967 г. прошел один из куйбышевских концертов Высоцкого.
Как и все работы Михаила Шемякина, композиция отличается сложной образно-символической структурой. «Высоцкий в костюме и плаще Гамлета стоит, опершись на гитару, на фоне бронзовой стены, напоминающей стены Театра на Таганке, в правом углу — свисающий театральный занавес», — описывает центральную фигуру Михаил Шемякин в книге «Две судьбы».
На стене также изображены милиционер перед тюремной решеткой, птица алконост на кусте терновника, Марина Влади с книгой «Владимир, или Прерванный полет», работа Шемякина «Метафизический портрет с Уркой» и фигура госпожи Смерти.
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