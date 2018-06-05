Памятник Высоцкому работы Шемякина вернули на место

Мемориал открыли на ул. Молодогвардейской 25 января 2008 г. в 70-летнюю годовщину со дня рождения поэта. Во Дворце спорта, рядом с которым установили памятник, 29 ноября 1967 г. прошел один из куйбышевских концертов Высоцкого.

Как и все работы Михаила Шемякина , композиция отличается сложной образно-символической структурой. «Высоцкий в костюме и плаще Гамлета стоит, опершись на гитару, на фоне бронзовой стены, напоминающей стены Театра на Таганке, в правом углу — свисающий театральный занавес», — описывает центральную фигуру Михаил Шемякин в книге «Две судьбы».