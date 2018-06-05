Фестиваль «Красная площадь»: Мединского и классиков с базара понесут?

В Москве прошел IV ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь». На этот раз раньше намеченных сроков из-за надвигающегося на Россию чемпионата мира по футболу.

Гафт вспомнил Маяковского и… Лепса

На книжном фестивале решили «передать привет» футбольному чемпионату. Например, молодые люди, работающие на «Красной площади», были одеты в спортивные футболки. Спереди — надпись «Сборная России по литературе», на спине — фамилии (по-английски) русских писателей и поэтов и числа (по последним цифрам года рождения): Tolstoy (28), Akhmatova (89), Turgenev (18) и так далее.

Первое, что удивило: в отличие от прошлых фестивалей, на Красную площадь в этом году пускали людей с собачками и велосипедами. Вроде мелочь, но при входе сразу создается такое свободное, что ли, настроение. Да и автобусы с отрядами полицейских стояли дальше обычного. И это несмотря на то, что ожидали представителей власти. Когда на «Красной площади» появился мэр Москвы Собянин, стало понятно, откуда в этот раз столько «свободы» на главной площади страны. Скоро же выборы. Когда Сергей Семенович проходил вдоль книжных витрин, создалось ощущение, что перед книголюбителями бредет этакий добрый Дед Мороз. Он пожимал людям руки, охотно рассуждал о литературе (типа «каким человек станет, зависит от того, какие книги он читает»). Каждое издательство вручало в руки Собянину свою продукцию. Мэр клятвенно пообещал все подаренное отдать какой-нибудь библиотеке, которая находится в самом дальнем уголке Москвы.

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В некоторых павильонах фестиваля часто вспоминали русских классиков-юбиляров: Ивана Тургенева (в этом году 200 лет со дня рождения), Владимира Маяковского (125 лет), Максима Горького (150 лет), Льва Толстого (190 лет). Им в этом году посвятили сразу по несколько книг. Причем каждый издатель на своих презентациях клятвенно заверял, что только в их произведениях (в сборнике очерков, писем или расследованиях) написана вся правда о писателе. Дескать, такого вы еще не читали.

Но мы заметили, что диспуты и лекции о русских классиках не вызвали настоящего интереса у посетителей фестиваля. Люди предпочитали встречи с живыми классиками. Например, Валентин Гафт презентовал свою новую книгу — сборник стихов и эпиграмм «Мостовая». К шатру-павильону артиста подвезли на маленьком открытом электромобиле. Под охи и вздохи зрителей перенесли больного Валентина Иосифовича в кресло.

фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru Гафт читал свои стихи тихо, чувствовалось, как ему тяжело. Организаторы до последнего не знали, сможет ли из-за болезни приехать артист. Но он, как всегда, не подвел. Продекламировал любимые стихи Маяковского. Затем рассказал, что в сборнике «Мостовая» много новых басен, стихов и эпиграмм. Например, прочитал из недавнего, посвященное Григорию Лепсу

Вчера весь вечер слушал ЛепсаИ до сих пор не успокоюсь, Он так орал, идя по рельсам, Что испугался встречный поезд.

Закончил артист коротким, грустным:

О, это многолетье!Когда устану жить, Вместо меня на светеЧасы будут ходить. Когда они устанут, Задремлют на ходу, Я к ним вернусь на землюИ снова заведу.

Гафта выносили из шатра в электромобиль под аплодисменты и слезы поклонников.

Министр культуры против «не тех» авторов

В рамках фестиваля состоялась встреча с писателем-драматургом Юрием Поляковым , который рассказал, что в ноябре в театре «Модернъ» состоится фестиваль «Смотрины», когда в течение двух недель будут показаны спектакли, поставленные по его пьесам.

— Приятно, когда делают постановки по моим пьесам, — признался в разговоре с «Собеседником» драматург. — Сейчас в Театре сатиры идет два спектакля по моим произведениям. Правда, на предложение взять еще одну пьесу в репертуар худрук Александр Ширвиндт ответил отказом, пошутил, что тогда Театр сатиры станет театром Полякова.

Юрий Поляков // фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru К 105-летию со дня рождения писателя Виктора Драгунского состоялась презентация нового переиздания его знаменитых «Денискиных рассказов».

— Переизданий этой книги выходит более двадцати в год. И люди с удовольствием покупают, что, конечно, не может не радовать, — признался «Собеседнику» Драгунский-сын. — Посмотрите, какая очередь за автографом!

Презентовали на «Красной площади» и книгу «Черномырдин — человек и политик», где собраны воспоминания о легендарном премьер-министре России, его знаменитые афоризмы. Зрителям зачитывали из книги, например, «У нас полстраны раньше работало, а полстраны не работало. Сейчас наоборот…» Обидно, что вспомнить политика не пришли его коллеги.

Музыкант, актер, писатель Евгений Гришковец представил на фестивале автобиографический роман «Театр отчаяния. Отчаянный театр».

— Я писал ручками и, когда они заканчивались, подсчитал — исписано 138 ручек и семь килограммов бумаги, — смеясь, признался «Собеседнику» автор.

Гузель Яхина провела на фестивале «Тотальный диктант»: под ее диктовку люди писали отрывки из ее новой книги «Дети мои». Причем многие слова из романа разбирали потом отдельно. Наряду с выражениями «не спеша» или «чересчур» самым сложным для пишущих диктант оказалось слово «сомнамбулическое». Кстати, о книге Яхиной упомянул в своем разговоре с читателями министр культуры Владимир Мединский , который тоже посетил фестиваль: «Я сейчас начал читать книгу этого автора „Дети мои“.

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Он признался, что сам последнее произведение написал семь лет назад. Но с удовольствием представляет самые важные для него на сегодняшний день книги: роман „Стена“ и учебное пособие „Военная история России“. Это пособие Мединский уже презентовал на прошлогоднем фестивале. Министр посетовал: так уж исторически сложилось, что литература не находится в ведомстве Министерства культуры

— Мы занимаемся театром, кино, драматургией. Хотя я понимаю, что литература, вообще слово — неотъемлемые части культуры, — сказал Мединский. А потом высказался о государственной поддержке авторов: — Я всегда говорю о том, что заниматься „культурным мазохизмом“, то есть оказывать государственную поддержку тем идеям и тем авторам, которые работают против нашей страны, мы не будем.

Кто будет определять „врагов народа“, Мединский, как всегда, не уточнил.

Всего в этом году были представлены книги (более 4000) от 300 российских издательств. Однако в этот раз по сравнению с прошлым фестивалем книг покупали намного меньше. Люди вздыхали: „Цены-то нынче как поднялись!“

что почем

Владимир Мединский. „Стена“ — 500 рублей.

»Черномырдин — человек и политик» — 800 рублей.

Учебное пособие «Военная история России» (под редакцией Мединского) — 1200 рублей.

Альбом «Архитектурное наследие России» — 2700 рублей.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №21-2018.