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Алексей Дюмин откроет ежегодный театральный фестиваль «Толстой Weekend»
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Алексей Дюмин откроет ежегодный театральный фестиваль «Толстой Weekend» 

Газета.Ru 18 минут назад
С 9 по 12 июня в Ясной Поляне пройдет ежегодный международный театральный фестиваль под открытым небом «Толстой Weekend». Фестиваль стал традиционным и проходит уже в третий раз.
Губернатор Алексей Дюмин примет участие в церемонии открытия фестиваля.
Фестиваль откроет Коляда-Театр из Екатеринбурга — самый известный в России частный театр.
В этом году зрителей ждут спектакли разных жанров и стилей.
Московский театр п/р Олега Табакова представит редкую для сцены повесть «Дьявол» — главную роль в спектакле исполняет Максим Матвеев.
В программе фестиваля две постановки от коллективов из других стран: синтез драмы и театра кукол «Холстомер» из словенского Марибора и «Крейцерова соната», которую на фестивале покажет Валмиерский Драматический Театр из Латвии.
Специально для фестиваля независимый московский театр Le Cirque De Charles La Tannes и актёры мастерской Дмитрия Брусникина подготовили сторителлинг «Кто убил Анну».
В 2017 году фестиваль приобрел международный статус. Площадку посетило свыше 5 000 гостей, включая более 100 представителей федеральных и региональных СМИ, которые назвали «Толстой Weekend» главным летним театральным событием года.
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