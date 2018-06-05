Алексей Дюмин откроет ежегодный театральный фестиваль «Толстой Weekend»

С 9 по 12 июня в Ясной Поляне пройдет ежегодный международный театральный фестиваль под открытым небом «Толстой Weekend». Фестиваль стал традиционным и проходит уже в третий раз.

Губернатор Алексей Дюмин примет участие в церемонии открытия фестиваля.

Фестиваль откроет Коляда-Театр из Екатеринбурга — самый известный в России частный театр.

В этом году зрителей ждут спектакли разных жанров и стилей.

В программе фестиваля две постановки от коллективов из других стран: синтез драмы и театра кукол «Холстомер» из словенского Марибора и «Крейцерова соната», которую на фестивале покажет Валмиерский Драматический Театр из Латвии.

Специально для фестиваля независимый московский театр Le Cirque De Charles La Tannes и актёры мастерской Дмитрия Брусникина подготовили сторителлинг «Кто убил Анну».

В 2017 году фестиваль приобрел международный статус. Площадку посетило свыше 5 000 гостей, включая более 100 представителей федеральных и региональных СМИ, которые назвали «Толстой Weekend» главным летним театральным событием года.