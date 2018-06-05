Спектакль о футболе поставили во Владимире перед ЧМ-2018 

ВЛАДИМИР, 5 июня. /ТАСС/. Музыкально-просветительский театр Владимирской областной филармонии поставил детский спектакль «Выше радуги» о спортивных достижениях российских спортсменов в преддверии чемпионата мира по футболу. Премьера прошла в рамках проекта «Владимир — культурная столица ЧМ-2018», сообщили во вторник ТАСС в филармонии.
"Спектакль посвящен как чемпионату мира, так и здоровому образу жизни, истории отечественного спорта. Особый акцент сделан на футбол и интерактив, для того, чтобы дети могли больше узнать об этой игре и городах— организаторах матчей", — сказала ТАСС художественный руководитель театра, директор института искусств и художественного образования Владимирского государственного университета Лариса Ульянова.
До начала чемпионата во Владимире спектакль покажут пять раз, фрагменты постановки также будут демонстрироваться в дни чемпионата. В ходе рабочей поездки в регион 6 июня спектакль увидит генеральный секретарь Международной федерации футбола (FIFA) Фатма Самура.
Как пояснила ТАСС замдиректора Владимирской областной филармонии Елена Бутырева, весь июньский репертуар учреждения будет посвящен теме чемпионата мира по футболу. Ключевым событием станут соревнования музыкальных коллективов в формате матчей.
Инициатива сделать Владимирскую область культурной столицей чемпионата мира по футболу впервые была широко презентована год назад на площадке V Владимирского экономического форума. Тогда губернатор Светлана Орлова убедила вице-премьера Виталия Мутко в широких возможностях региона, и уже в апреле 2018 года несколько десятков мероприятий вошли в перечень, утвержденный правительством России. Так во Владимирской области состоится фестиваль Дениса Мацуева «Alma Mater: Новые имена в Суздале», гастроли Большого театра, фестиваль «Музыкальная экспедиция» в рамках программы Минкультуры РФ " Всероссийские филармонические сезоны".
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах.