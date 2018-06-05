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Участники проекта «Московское долголетие» посетили оперу «История Кая и Герды»
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Участники проекта «Московское долголетие» посетили оперу «История Кая и Герды» 

Управа района Братеево города Москвы 21 минуту назад
Фото: Братеево
Участники городского проекта для старшего поколения «Московское долголетие» посетили Большой театр. Об этом нашей редакции рассказала начальник отдела социальных коммуникаций и активного долголетия филиала «Братеево» ТЦСО «Орехово» Оксана Смолина в понедельник, 4 июня.
— Прекрасная пора для наших театралов, — так характеризует походы участников «Московского долголетия» и активных жителей района Оксана Смолина. На этот раз в поисках культурного просвещения получатели социальных услуг посетили оперу по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «История Кая и Герды».
— История об истинной дружбе, верности и любви, знакомая многим с детских лет в исполнении труппы Большого театра — дивное зрелище, — поделилась впечатлением Оксана Смолина. — Репертуар Большого театра чрезвычайно разнообразен, но можно и встретить постановки, которые с блеском проходят из сезона в сезон, демонстрируя любовь зрителей. Это же можно сказать и об опере «История Кая и Герды».
Фото предоставила Оксана Смолина.
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