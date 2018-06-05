Ещё
«Светозары» представят в Орле фольклорный мюзикл
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

«Светозары» представят в Орле фольклорный мюзикл 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Премьера музыкального фольклорного спектакля «На покосе» пройдёт 8 июня в концертном зале Орловского областного центра народного творчества.
Представление подготовил клубным формированием народного пения «Светозары» под руководством Надежды Соколовой.
Цель постановки — сохранение и популяризация народного творчества Орловской области.
Зрители увидят эпизоды крестьянской жизни 30-40-х годов, услышат старинные песни Орловского края, байки, шутки, балагурство — все, что скрашивало тяжелый труд крестьян в сенокосную пору.
Организаторы приглашают орловцев на яркий фольклорный праздник, в атмосферу русской старины. Начало в 16.00.
Сообщение «Светозары» представят в Орле фольклорный мюзикл появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Театр «Свободное пространство» обнародовал программу фестиваля «LUDI» Роспотребнадзор отметил, что детей в орловских лагерях стали лучше кормить «Музыка добрых сердец» поможет онкобольным детям
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить5
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть71
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Эти фильмы возмутили зрителей во всём мире4
Певцы, которые спалились с фонограммой3
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
06:20
Неудачные дубли, украсившие фильмы
Кино
07:44
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Кино
02:58
Почему Басилашвили отказался обнажаться
Кино
06:49
Эти фильмы возмутили зрителей во всём мире
Кино
06:43
Киношные штампы, рассмешившие учёных
Кино
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение