«Светозары» представят в Орле фольклорный мюзикл

Премьера музыкального фольклорного спектакля «На покосе» пройдёт 8 июня в концертном зале Орловского областного центра народного творчества.

Представление подготовил клубным формированием народного пения «Светозары» под руководством Надежды Соколовой

Цель постановки — сохранение и популяризация народного творчества Орловской области.

Зрители увидят эпизоды крестьянской жизни 30-40-х годов, услышат старинные песни Орловского края, байки, шутки, балагурство — все, что скрашивало тяжелый труд крестьян в сенокосную пору.

Организаторы приглашают орловцев на яркий фольклорный праздник, в атмосферу русской старины. Начало в 16.00.