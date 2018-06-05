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Фестиваль молодежных театров «Михайловское-2018» открылся спектаклем «Барышня-крестьянка»
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Фестиваль молодежных театров «Михайловское-2018» открылся спектаклем «Барышня-крестьянка» 

ТАСС 47 минут назад
ПСКОВ, 5 июня. /ТАСС/. Премьерным спектаклем «Барышня-крестьянка» открылся во вторник в Пушкинских Горах Псковской области международный фестиваль молодежных театров «Михайловское-2018». Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.
"Сегодня открылся фестиваль молодежных театров постановкой петербургского театра «Пушкинская школа», спектакль называется «Барышня-крестьянка», это премьерный показ. Художественный руководитель постановки — лауреат Госпремии РФ, премии президента РФ Владимир Рецептер", — сказала собеседница агентства.
Она также добавила, что на фестиваль молодежных театров в Пушкинские Горы приехали коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми. «Фестиваль будет проходить до 10 июня включительно, будет показано семь спектаклей, три из них премьерные», — сказала Токарева.
В один из фестивальных дней театр юного зрителя из Перми покажет в Пушкинских Горах спектакль «Мертвые души», тюменский большой драматический театр представит постановку «Пушкин, Моцарт и Сальери», а театр куклы и актера «Буратино» из Магнитогорска поставит «Капитанскую дочку».
Фестиваль молодежных театров «Михайловское-2018» призван представить синтез русской театральной традиции и новых интерпретаций пушкинской драматургии и прозы. Фестиваль проводится под эгидой Министерства культуры РФ, Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге и Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».
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