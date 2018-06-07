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В дни матчей сборной России в Воронеже будут проходить рок-концерты
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В дни матчей сборной России в Воронеже будут проходить рок-концерты 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В дни чемпионата мира по футболу в Воронеже организуют фестиваль «Голос трибун».
Смотреть матчи можно будет на огромном экране, установленном в фан-зоне на Адмиралтейской площади. А каждую игру сборной России в рамках чемпионата будет предварять рок-концерт с участием воронежских музыкантов.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Воронеж стал тренировочной базой для одной из команд ЧМ — сборной Марокко, из-за чего в городе будут введены повышенные меры безопасности. Проспект Революции закроют для проведения массовых мероприятий, из-за чего театральный парад Платоновского фестиваля 12 июня пройдет по новому маршруту. Также на время проведения трансляции матчей будет закрываться движение по Петровской набережной и улице Декабристов.
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