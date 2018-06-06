В Воронеже театральный парад Платоновского фестиваля убрали с главной улицы города

Маршрут шествия «Пушкинские игры» изменили в связи с проведением ЧМ-2018. В Воронеже театральный парад Платоновского фестиваля «Пушкинские игры» убрали с проспекта Революции и перенесли на улицу Кирова. Об этом во вторник, 6 июня, сообщили в дирекции фестиваля. Организаторы поясняют, что «переехать» им пришлось из-за проведения Чемпионата мира по футболу и тренировок сборной Марокко в Воронеже. На это время проспект Революции будет закрыт для проведения каких-либо массовых мероприятий.

12 июня новый маршрут парада будет выглядеть так: начнётся шествие у ТЦ «Солнечный рай» и закончится у Театра оперы и балета, где состоится заключительная часть — театрализованное представление. Это уже вторая трудность, которая выпала на долю «Пушкинских игр». Ранее провалился народный сбор денег на организацию представления — воронежцев, вероятно, не впечатлила концепция проекта. Активисты собрали за месяц только 3% от необходимых 300 тыс. рублей, которые были нужны для производства специальных статуй и костюмов для 50 артистов.