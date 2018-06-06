Ещё
Музыкальный подарок: австрийская девочка сыграла для Путина на рояле
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Музыкальный подарок: австрийская девочка сыграла для Путина на рояле 

Sputnik Узбекистан 1 час назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Пианистка, 13-летняя Альма Дойчер сказала, что свое произведение она посвятила российскому лидеру.
После окончания игры под аплодисменты гостей российский лидер пожал девочке руку и перекинулся с ней парой фраз на немецком.
Sputnik Узбекистан: последние новости
В гости к Людовику ХIV: как в Версальском дворце прошел бал-маскарад "Отдайте власть тридцатилетним детям": России грозит волна боевых инфантилов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»46
За стриптиз под Окуджаву богачи отдают по 30 тысяч
Почему Безруков стал так много пить12
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть74
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
02:56
Чем Градский обидел Кончаловского
Кино
10:30
Как на самом деле создают звуки для кино
Кино
07:31
Роли, которые актёры возненавидели
Кино
10:05
Артисты, которые сыграли отвратительно
Кино
08:43
Роли-камео, придавшие фильмам пикантность
Кино
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение