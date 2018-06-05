Серебренников получил «балетного Оскара» за «Нуреева»

Премьера балетного спектакля «Нуреев» прошла в Большом театре в нынешнем сезоне. В этом спектакле Серебренников выступил как режиссер, сценограф и автор либретто.

Также награду за «Нуреева» получил хореограф спектакля Юрий Посохов

Приз «Бенуа де ла Данс» учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии (сегодня — Международный союз деятелей хореографии). В том же году он впервые был представлен в Большом театре. Организаторы премии отмечают, что этот приз известен в мире как «балетный Оскар».

Ранее сообщалось, что Серебренников стал лауреатом «Золотой маски».